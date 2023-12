In 3 Wochen startet bei Netflix einer der bildgewaltigsten Sci-Fi-Filme des Jahres: Er entscheidet über das Schicksal einer millionenschweren Reihe

In Kürze erscheint bei Netflix einer der meist erwarteten Sci-Fi-Kracher des Jahres. Die teure Star Wars-Konkurrenz soll einem ganzen Franchise den Weg ebnen.

Wer einen bombastischen Sci-Fi-Krieg mit Laserwaffen, Energieschwertern und jeder Menge finsterer Bösewichte genießen will, muss nicht auf den nächsten Star Wars-Film warten. In drei Wochen wird mit Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers einer der meist erwarteten Streaming-Filme des Jahres bei Netflix erscheinen. Und schon jetzt sind mehrere Sequels geplant.

Netflix will mit Rebel Moon ein ganzes Sci-Fi-Universum begründen

Rebel Moon dreht sich um die friedlichen Bewohner eines Mondes, den das finstere Regime des Imperiums mit Gewalt unterjochen will. Die junge Kora (Sofia Boutella) stellt sich dabei den Schergen von Admiral Noble (Ed Skrein) in den Weg und sucht die Nachbarplaneten nach potenziellen Mitstreitern ab.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Rebel Moon Teil 1 an:

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers - Trailer (Deutsch) HD

Rebel Moon entstammt der Fantasie von Ausnahme-Regisseur Zack Snyder (300), der seine Idee zuerst als Star Wars-Abenteuer Disney vorschlug. Das Unternehmen lehnte ab, Netflix dagegen gab Snyder gleich den Freifahrtschein für ein ganzes Sci-Fi-Universum: Laut eigenen Worten plant Snyder neben Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin und einem dritten Film (via The New York Times ) einen Podcast, einen Comic, eine Animationsserie und ein Videospiel für das Franchise (via Total Film ). Nimmt er sich zu viel vor?

Ob sich Rebel Moon zu einem erfolgreichen Franchise entwickelt, hängt maßgeblich vom Streaming-Erfolg des ersten Films ab. Netflix hat Snyder mit 166 Millionen US-Dollar Budget (via Vanity Fair ) einen erheblichen Vertrauensvorschuss gewährt, der momentan von einer großen Werbekampagne gesichert und in 3 Wochen von massiven Aufrufzahlen gerechtfertigt werden will. Keine leichte Aufgabe, selbst für einen der bekanntesten Blockbuster-Regisseure unserer Zeit.

Wann kommt Rebel Moon Teil 1 zu Netflix?

Ob sich das Risiko gelohnt hat und Snyders Franchise weiter wachsen darf, wird sich ab dem 22. Dezember 2023 herausstellen, wenn Rebel Moon Teil 1 bei Netflix erscheint. Teil 2 ist für den 19. April 2024 geplant.

