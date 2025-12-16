In 3 Wochen startet die brandneue Staffel von The Rookie in Deutschland – aber es gibt einen Haken

The Rookie Staffel 8 startet schon kurz nach der US-Premiere in Deutschland bei WOW, allerdings nur im Originalton. Die deutsche Synchronfassung kommt aber nur kurze Zeit später.

Die Cop-Serie The Rookie ist bald zurück mit einer nagelneuen Staffel. Im Januar startet bereits die 8. Staffel des Serien-Erfolgs nur drei Tage nach US-Premiere auch in Deutschland. Wir begleiten einmal mehr Nathan Fillion bei Polizei-Alltag und Action-Exzessen.

Der Haken ist, dass Staffel 8 von The Rookie erstmal nur in der englischen Originalfassung zu sehen und hören ist.

Dann startet The Rookie Staffel 8 auf Englisch und auf Deutsch bei Sky und WOW

Genau wie letztes Jahr müssen wir zum Glück auch bei Staffel 8 nicht lange auf die deutsche Fassung warten. Wer es gar nicht erwarten kann und nicht Englisch spricht, der kann die Folgen sogar sofort mit Untertiteln schauen.

6. Januar 2025: Folge 1 feiert in den USA Premiere

Folge 1 feiert in den USA Premiere 9. Januar 2025: Folge 1 ist in Deutschland im Originalton mit Untertiteln bei WOW zu streamen

Folge 1 ist in Deutschland im Originalton mit Untertiteln bei WOW zu streamen 23. Januar 2025: Folge 1 läuft um 20.15 Uhr bei Sky One in der deutschen Synchronfassung und ist danach bei WOW zu streamen

Demnach dauert es nur zackige zwei Wochen, bis die brandneue The Rookie-Folge nach der US-Premiere auch auf Deutsch bei uns zu streamen sind. Letztes Jahr waren es zweieinhalb Wochen Verzögerung – Staffel 8 stellt also schon wieder einen Rekord auf.

Auch interessant: Die neue The Rookie Serie spielt 1000 Kilometer weiter nördlich

In Staffel 8 von The Rookie könnten Tim und Lucy endlich glücklich werden

Wir erinnern uns, dass am Ende der 7. Staffel etwas Magisches passiert ist: Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) waren endlich wieder zusammen. Doch dann macht ihnen Lucys Nachtschicht einen Strich durch die Rechnung. Als Tim sie fragt, ob sie nicht zusammenziehen wollen, schläft Lucy bereits und er murmelt wortwörtlich "Fortsetzung folgt".

Für Nolan und die große Bösewichtin Monica Stevens (Bridget Regan) geht es derweilt bis nach Europa. Staffel 8 startet in Prag und bricht damit eine goldene Regel der Serie. Noch nie wurde für die Dreharbeiten so weit gereist.

Wer sich zur Auffrischung die 7. Staffel von The Rookie nochmal zu Gemüte führen will, der kann das bei WOW und bei Disney+ im Abo tun.