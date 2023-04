Nach Black Adam-Katastrophe: Dwayne Johnson verfilmt seinen Disney-Hit neu, obwohl der nicht mal 10 Jahre alt ist

Dwayne Johnson wollte die Hierarchie des DC-Universums neu ordnen. Nach dem Flop von Black Adam kehrt er nun zu Disney zurück und legt einen seiner größten Erfolge neu auf.

Letztes Jahr musste Dwayne Johnson eine der größten Niederlagen seiner Karriere einstecken. Der Superheldenfilm Black Adam sollte der Startschuss einer neuen Ära im DC-Universum werden. Inzwischen ist jedoch klar: Diese Ära ist vorbei, bevor sie angefangen hat. Der Film konnte die finanziellen Erwartungen nicht erfüllen.

Um seinen Status als Blockbuster-Star wieder zu festigen, kehrt Johnson zu einem seiner größten Hits aus der vergangenen Dekade zurück: Vaiana. In dem Disney-Animationsfilm spricht er den Halbgott Maui. Wie der Hollywood Reporter berichtet, befindet sich nun eine Realverfilmung des Stoffs in Arbeit – mit Johnson in der Hauptrolle.

Nach DC-Niederlage: Dwayne Johnson und Disney kündigen Live-Action-Adaption von Vaiana an

Disney hat in den vergangenen Jahren viele seiner großen Animationsfilme in Form von Live-Action-Adaptionen neu aufgelegt, von Alice im Wunderland bis zu Die Schöne und das Biest. Bei Vaiana, der im Original den Titel Moana trägt, überrascht die Ankündigung dennoch. Denn das Original ist gerade einmal sieben Jahre alt.

Hier könnt ihr das Ankündigungsvideo zum Vaiana-Remake schauen:

Moana - Live-Action Announcement (English) HD

Für Aufsehen sorgt die Entscheidung aus einem weiteren Grund: Eigentlich bietet sich eine klassische Animationsfortsetzung zu Vaiana an, ähnlich wie es bei Die Eiskönigin und Die Eiskönigin 2 erlebt haben. Ganz zu schweigen davon, dass Disney 2020 eine Vaiana-Serie angekündigt hat, die die Geschichte erweitern sollte.

Vaiana-Remake: Wann startet die Live-Action-Version des Disney-Films mit Dwayne Johnson im Kino?

Ausgehend von den jüngsten Entwicklungen scheint das Remake des Originalfilms jedoch oberste Priorität bei Disney und Johnson zu haben. Wann der Vaiana-Realfilm ins Kino kommt, steht noch nicht fest. Wie Johnson im obigen Ankündigungsvideo durchblicken lässt, befindet sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium.

