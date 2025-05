In 5 Tagen bei Disney+: Der erste Marvel-Blockbuster 2025, in dem der Kampf gegen mächtigen Titan eskaliert

Disney+ nimmt in fünf Tagen den vierten Captain America-Film ins Programm auf. Dabei handelt es sich um den 35. Film des Marvel Cinematic Universe.

Das MCU ist auch 17 Jahre nach seinem Einstand noch lange nicht am Ende. Den Anfang machte in diesem Jahr Captain America 4: Brave New World von Regisseur Julius Onah, für den Anthony Mackie erneut zum Nationalhelden der USA wird und sich in dieser Rolle mit dem US-Präsidenten kloppen muss, der zum roten Hulk mutiert.

In fünf Tagen, am 28. Mai 2025, kommt der Film zu Disney+.

In wenigen Tagen bei Disney+: Der Marvel-Blockbuster Captain America 4

Steve Rogers (Chris Evans) hat die Rolle und den Schild des Captain America längst an seinen Nachfolger Sam Wilson (Mackie) abgegeben, der unter anderem schon im Showdown-Blockbuster Avengers: Endgame und der Serie The Falcon and The Winter Soldier zu sehen war. Der muss miterleben, wie US-Präsident Thaddeus Ross (Harrison Ford) mit einer internationalen Krise umgeht – und sich später in den roten Hulk verwandelt. Ein Berserker-Titan, der von Captain America persönlich ausgeschaltet werden muss.

Weitere Rollen haben Giancarlo Esposito als Sidewinder, Danny Ramirez als Falcon, Tim Blake Nelson als The Leader und Liv Tyler, die nach Der unglaubliche Hulk von 2008 erneut als Betty Ross zu sehen ist.

Moviepilot-Redakteur Max Wieseler schrieb in seinem Film-Check zu Captain America 4, dass man den Film auch getrost ohne Vorwissen ansehen kann. Allerdings hätte er sich mehr Hulk-Action gewünscht. Bei der User-Community erhielt der MCU-Streifen nach 286 Bewertungen einen Score von 5,4 von 10. Der nächste Marvel-Film, der aktuell im Kino läuft, kam da schon wieder sehr viel besser weg ...

Weitere Marvel-Filme 2025

Bei Captain America 4 bleibt es natürlich nicht in diesem Jahr. Aktuell könnt ihr bereits seit dem 1. Mai den nächsten Marvel-Blockbuster Thunderbolts* im Kino erwischen, der ein Antiheld:innen-Team aufstellt und am Ende mit einem besonderen Twist aufwartet, der die Fußnote am Titel erklärt. Am 23. Juli 2025 geht es dann mit The Fantastic Four: First Steps weiter, der Phase 6 des MCU einläutet.

Jenseits davon geht es ab 2026 mit Titeln wie Avengers: Doomsday, Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Secret Wars weiter.