In 5 Tagen geht einer der größten Amazon-Filme weiter – mit dem riesigen Erfolg hatte kaum jemand gerechnet

Kurz vor Ende des Jahres veröffentlicht Amazon Prime Video eine seiner am meisten erwarteten Produktion – und dabei handelt es sich nicht einmal um einen großen Blockbuster.

Streaming-Dienste investieren inzwischen Beträge im dreistelligen Millionenbereich, um den großen Leinwand-Blockbustern Konkurrenz zu machen. Nicht selten passiert es jedoch, dass sich eine deutlich kleinere Produktion unerwartet in einen riesigen Erfolg verwandelt, so geschehen bei Culpa Mia – Meine Schuld.

Im Juni 2023 ging die Romanverfilmung bei Amazon Prime Video an den Start und stieg zu einem der meistgesehenen Original-Filme des Streamers auf. Genau genommen ist Culpa Mia – Meine Schuld sogar der erfolgreichste nicht-englischsprachige Film von Amazon Prime Video. Jetzt geht die Geschichte weiter.

Culpa Tuya: Das nächste Kapitel der Liebesgeschichte von Noah und Nick kommt zu Amazon Prime

Mit Culpa Tuya – Deine Schuld startet in der Zeit zwischen den Jahren die Fortsetzung der Culpa-Saga bei Amazon Prime Video, die auf der Vorlage von Mercedes Ron basiert. Ron veröffentlichte die herzzerreißende Liebesgeschichte zuerst auf der Online-Plattform Wattpad, ehe sich eine immer größere Leserschaft bildete.

Hier könnt ihr den Trailer zu Culpa Tuya – Deine Schuld schauen:

Culpa Tuya: Deine Schuld - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie die Geschichte weitergeht? Nun ja, es wird sehr dramatisch. Eben noch sah es so aus, als könne nichts und niemand Noah (Nicole Wallace) und Nick (Gabriel Guevara) trennen. Selbst nach all den fiesen Intrigen, die von ihren Eltern in die Wege geleitet wurden, hält das junge Paar unerschütterlich an seiner Liebe fest.

Schlussendlich besteht sie aber nicht den Test der Zeit. Es sind nicht die Eltern, die Noah verunsichern, sondern die Möglichkeiten, die sich ihr durch das College und ihren neuen Job offenbaren. Noah ist noch jung und hat ihr ganzes Leben vor sich – will sie sich jetzt schon für immer festlegen, mit wem sie dieses teilen will?

Als wären diese inneren Zweifel nicht genug, tritt auch noch eine Ex-Freundin aus Nicks Vergangenheit auf den Plan, die alles daran legt, um sich für ihr gebrochenes Herz zu rächen. Das kommt vor allem Nicks Mutter gelegen, die weiterhin mit verdeckten Karten spielt und dabei den Hausfrieden ihrer Familie aufs Spiel setzt.

Wann startet Culpa Tuya – Deine Schuld bei Amazon Prime?

Ab dem 27. Dezember 2024 könnt ihr Culpa Tuya – Deine Schuld bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo schauen. Ob der dritte Teil der Reihe ebenfalls verfilmt wird, ist noch nicht bekannt. Ausgehend vom Erfolg des ersten Teils dürfte die Fortsetzung nur ein weiteres Argument liefern, die gesamte Geschichte zu adaptieren.