Wann startet Culpa Nuestra bei Amazon Prime? Alle Infos zu Teil 3 der Culpa-Saga

Nach dem Erfolg von Culpa Mia ist nun die Fortsetzung Culpa Tuya bei Amazon Prime Video gestartet. Doch wie sieht es mit Teil 3 der Geschichte aus? Wann kommt Culpa Nuestra?

Kurz vor Ende des Jahres veröffentlicht Amazon Prime Video einen der am meisten erwarteten Filme 2024. Es handelt sich um keinen millionenschweren Blockbuster à la Red One, sondern die Fortsetzung einer Young-Adult-Verfilmung, deren erster Teil bereits Rekorde sprengte. Die Rede ist von Culpa Tuya – Deine Schuld.

Der zweite Teil der Culpa-Saga streamt ab sofort im Prime-Abo und wartet mit einigen dramatischen Wendungen auf. Die Liebe zwischen Noah (Nicole Wallace) und Nick (Gabriel Guevara) wird auf ihre bisher schwierigste Probe gestellt und das Ende lässt einige Fragen offen. Zum Glück sind zwei weitere Filme in Arbeit.

Wie geht die Geschichte in Culpa Nuestra weiter?

Die Culpa-Filme basieren auf der dreiteiligen Culpa-Saga von Mercedes Ron. Die Bücher, auch bekannt als Culpables, wurden ursprünglich auf Wattpad veröffentlicht und erhielten erst später eine traditionelle Publikation. Besonders auf der Social-Media-Plattform TikTok entwickelte sich ein großer Hype um die Enemies-to-Lovers-Romanze.

Hier könnt ihr den Trailer zu Culpa Tuya schauen:

Culpa Tuya: Deine Schuld - Trailer 2 (Deutsch) HD

Da von der Vorlage alle Teile längst erschienen sind, ist es kein großes Geheimnis, wie die Geschichte in Culpa Nuestra – Unsere Schuld zu Ende geht. Im Klappentext von Teil 3 heißt es:

Nicks und Noahs Beziehung ist an einem Tiefpunkt angelangt, und es sieht aus, als ob es zwischen den beiden nie mehr so sein wird wie zuvor. Immer neue Hindernisse stellen sich ihnen in den Weg, und beide müssen herausfinden, ob sie wirklich füreinander geschaffen sind oder ob sie nur getrennt voneinander glücklich werden können.

Hier findet ihr die einzelnen Culpa-Bücher bei Amazon:

Wann startet Culpa Nuestra bei Amazon Prime?

Culpa Nuestra startet 2025 bei Amazon Prime Video. Nach dem Erfolg des ersten Films hat der Streaming-Dienst die Produktion der Fortsetzungen priorisiert und so schnell wie möglich in die Wege geleitet. Bis dato steht aber noch kein konkreter Starttermin fest. Dafür wurde ein weiterer Film aus dem Culpa-Universum angekündigt.

Es handelt sich allerdings nicht um Teil 4.

Mit Culpa Mia – Meine Schuld: London erwartet uns eine englischsprachige Verfilmung des ersten Buchs. In den Hauptrollen sind Asha Banks (The Magic Flute) und Matthew Broome (The Buccaneers) zu sehen. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, was bedeutet, dass der Film ebenfalls bereits 2025 erscheint. Am 13. Februar 2025 ist es schon soweit.

Fans von Culpa-Mastermind Mercedes Ron dürfen sich darüber hinaus auf eine weitere Adaption freuen. Amazon Prime Video hat sich die Rechte an der Dímelo-Trilogie gesichert und die Umsetzung des Auftakts Dímelo Bajito (Tell Me Softly) in Auftrag gegeben. Ein Veröffentlichungsdatum ist bisher jedoch nicht bekannt.

