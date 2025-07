In 5 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück: Staffel 1 wurde 250 Millionen Mal geschaut

Über zweieinhalb Jahre mussten Fans warten, doch in wenigen Wochen ist es endlich so weit: Die erfolgreichste englischsprachige Serie auf Netflix kehrt mit Staffel 2 zurück.

Ende 2022 avancierte Wednesday auf Netflix zum riesigen Phänomen. Über 252 Millionen Views und mehr als 1,7 Milliarden geschaute Stunden konnte die 1. Staffel der Fantasy-Horror-Serie generieren, was Wednesday an die Spitze der englischsprachigen All Time Top 10 bei Netflix setzte. Auch wenn eine 2. Staffel schon bald angekündigt wurde, mussten Fans lange warten. Über zweieinhalb Jahre später soll diese nun jedoch endlich erscheinen.

Wednesday kehrt auf Netflix zurück: Staffel 2 bringt Jenna Ortega in neues Fantasy-Horror-Abenteuer

Für Jenna Ortegas titelgebende Heldin steht in Staffel 2 ein brandneues Abenteuer an der Nevermore Academy an. Dabei trifft sie nicht nur einige altbekannte Gesichter um ihre Mitbewohnerin Enid Sinclair (Emma Myers), sondern auch neue Verbündete und Feinde. Wieder gilt es ein morbides Mysterium zu lösen, das den Frieden an der Schule für Sonderlinge bedroht – und sie einmal mehr in die Vergangenheit der Addams Family führt.

Zum Cast von Staffel 2 gehören unter anderem folgende bekannte Wednesday-Gesichter:

Darüber hinaus dürfen sich Fans über einige namhafte Neuzugänge freuen. Dazu gehören:

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday wird nicht auf einen Schlag, sondern geteilt bei Netflix erscheinen. Die ersten Folgen treffen dort in fünf Wochen, am 6. August 2025 ein. Teil 2 folgt mit den restlichen Folgen am 3. September 2025. Die neue Staffel wird wieder acht Episoden umfassen.

