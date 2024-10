In 64 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Packender Serienkiller-Thriller mit Yellowstone-Star und unheimlicher Grundidee

Aktuell kann sich kein Film lange auf Platz 1 der Netflix-Charts halten. Nun hat ein Thriller die Spieleverfilmung Die Werwölfe von Düsterwald vom Spitzenplatz geschubst.

Einfache Ideen mit durchschlagender Wirkung haben gute Chancen auf eine Top-Platzierung bei Netflix. In den letzten Monaten lancierte der Streamer immerhin Filme über Haie in Paris, eine Frau in einem Container auf dem Meer und ein Fahrstuhl-Gefängnis.

Dazu gesellt sich der Thriller Don't Move, hinter dem unter anderem Grusel-Experte Sam Raimi steht. Die einfache wie unheimliche Grundidee steht schon im Titel und verschaffte dem Netflix-Original diese Woche Platz 1 der Film-Charts des Streamers. Laut FlixPatrol ist dem Film das in 64 Ländern gelungen.

Das ist die deutsche Top 10 der Netflix-Filme zum Zeitpunkt dieses Artikels:

Die Story von Don't Move basiert auf einer einfachen und furchteinflößenden Idee

Kelsey Asbille (als Monica Dutton von Beginn an Teil von Yellowstone) spielt Iris, eine junge Frau, die nach dem Verlust ihres Sohnes Zuflucht am Ort des verhängnisvollen Unfalls sucht. Dort trifft sie einen Fremden (Finn Wittrock), der ihr zunächst Trost und Hoffnung spendet. Doch zurück bei ihrem Auto angekommen, versucht er sie zu entführen. Als Iris sich befreit, verrät er ihr seinen schrecklichen Trick: Er hat ihr ein Gift injiziert, das sie innerhalb der nächsten 20 Minuten bewegungsunfähig machen wird. Iris muss mit ihren letzten beweglichen Muskeln um ihr Leben kämpfen, bevor sie sich gar nicht mehr wehren kann.

Don't Move hat in der Moviepilot-Community eine Bewertung von durchschnittlichen 5,9 Punkten (von 10), was in etwa dem Schnitt der englischsprachigen Kritiken bei Rotten Tomatoes entspricht. In der Kritik von Empire heißt es denn auch:

Das Ergebnis ist durchweg fesselnd und für den Netflix-Freitagabend gut geeignet – eine glänzende Visitenkarte für die Filmemacher, auch wenn der Film nicht lange in Erinnerung bleiben wird.

Podcast mit mehr Netflix-Tipps: Die 15 besten Serienstarts im November

