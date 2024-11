In 64 Ländern ist die beste Fantasy-Serie von Netflix jetzt auf Platz 1 der Streaming-Charts

In der Serien-Top-10 von Netflix steht gerade die Fortsetzung einer Fantasy-Serie an der Spitze. Bei der Moviepilot-Community ist sie die beste ihrer Art.

Nach der Veröffentlichung der 1. Staffel Arcane entwickelte sich die League of Legends-Verfilmung schnell zum beliebten Netflix-Hit. Nach drei Jahren Wartezeit ist jetzt die Fortsetzung der Serie bei dem Streamer gestartet. Mit einem Wertungsschnitt von 8,4 ist Arcane neben Stranger Things die beliebteste Fantasy-Serie von Netflix in der Moviepilot-Community. In den Charts steht die Serie dank Staffel 2-Start jetzt wieder auf Platz 1 der Serien-Top-10. Laut Flixpatrol ist Arcane dieser Erfolg in 64 Ländern gelungen.

Fantasy-Fortsetzung bei Netflix: Das ist die Story von Arcane Staffel 2

Die Steampunk-Serie stellte in Staffel 1 die Doppelstadt Piltover und Zaun als Schauplatz vor. Hier, wo sich die Welt in utopisches Paradies und dystopischen Abgrund aufteilt, leben die Schwestern Vi (Hailee Steinfeld) und Jinx (Ella Purnell).

Staffel 2 greift das dramatische Finale des Vorgängers auf, in dem sich die Hauptfiguren nach einem Streit an verschiedenen Fronten in einem Krieg wiederfanden.

Wann kommt Arcane, Staffel 2 Folge 4 zu Netflix?

Am 16. November 2024 erscheinen Folge 4, 5 und 6 von Arcane Staffel 2 zusammen im Netflix-Abo. Am Samstag, den 23. November 2024 folgen die finalen drei Episoden der Season.

