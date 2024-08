In 7 Tagen erscheint der größte Sci-Fi-Film des Jahres erstmals im Streaming-Abo

Das stargespickte und bildgewaltige Sci-Fi-Erlebnis des Jahres könnt ihr schon in wenigen Tagen erstmals bequem auf euren heimischen Bildschirmen im Abo streamen.

Der heißerwartete zweite Teil von Denis Villeneuves Dune-Saga hat uns dieses Jahr auf der großen Leinwand erreicht und dort nicht nur die Kassen klingeln lassen, sondern auch Publikum und Kritik maßlos begeistert. In wenigen Tagen könnt ihr euch das Sci-Fi-Spektakel erstmals bequem im Streaming-Abo in eure Wohnzimmer holen.

Dune 2 kommt ins Streaming-Abo: Timothée Chalamet und Zendaya im Sci-Fi-Film des Jahres

Ganze drei Jahre mussten sich Dune-Fans gedulden, bis die Geschichte um Paul Atreides (Timothée Chalamet) auf dem Wüstenplaneten Arrakis im Kino fortgesetzt wurde. Der junge Herzogssohn wird darin vom Rachewunsch gegen die verfeindeten Harkonnen und den korrupten Imperator getrieben. Dabei versucht er, sich in das auf Arrakis heimische Volk der Fremen einzugliedern, zu dem auch Kriegerin Chani (Zendaya) gehört. Schließlich muss er eine schwerwiegende Entscheidung treffen, die den Tod von Millionen bedeuten könnte.

Dune: Part Two ist Ende Februar 2024 eingeschlagen wie eine Bombe. Über 700 Millionen US-Dollar konnte der Streifen an den weltweiten Kinokassen einnehmen und besetzt laut Box Office Mojo aktuell den vierten Platz der erfolgreichsten Filme des Jahres, während sich auch die Kritiken weitgehend überschlugen. So hält der Film etwa bei Rotten Tomatoes einen Presse-Score von 92 Prozent, während das Publikum sogar auf 95 Prozent kommt. Die Moviepilot-Community zeigt sich mit 8,1 von 10 Punkten nicht weniger begeistert.

Schaut hier noch einen Trailer zu Dune 2:

Dune: Part Two - Trailer 2 (Deutsch) HD

Kein Wunder also, dass ein dritter Teil nur wenige Wochen nach Kinostart offiziell von Warner Bros. und Legendary Pictures bestätigt wurde. Denis Villeneuve erklärte dazu unter anderem im Interview mit Filmstarts , dass er zunächst ein würdiges Drehbuch ausarbeiten und sich nach sechs Jahren Arbeit an Dune und Dune 2 eine wohlverdiente Pause gönnen wolle. Wann wir mit Dune 3 rechnen können, ist somit ungewiss.

Wann und wo könnt ihr Sci-Fi-Kracher Dune 2 streamen?

Dune: Part Two erscheint am 6. September 2024 im Streaming-Abo bei Sky beziehungsweise WOW. Den ersten Teil der Sci-Fi-Reihe könnt ihr dagegen bei Sky und anderen VoD-Anbietern kaufen oder leihen sowie im Abo bei Joyn+ Plus streamen.