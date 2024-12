In 7 Tagen kehrt die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten zurück: Staffel 2 soll Fans "sehr wütend" machen

Kurz vor Ende des Jahres kehrt eine der größten Netflix-Serie überhaupt zurück. Nach über drei Jahren Pause eröffnet Squid Game Staffel 2 endlich ein neues Todesspiel.

Mit 265 Millionen Views und 2,2 Milliarden geschauten Stunden ist Squid Game die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten und übertrifft selbst den düsteren Fantasy-Hit Wednesday. Nach einer langen Wartezeit über drei Jahren kehren die südkoreanischen Todesspiele am 26. Dezember 2025 mit Staffel 2 auf Netflix zurück. Aber das ist noch nicht alles.

Das erwartet euch in Squid Game Staffel 2 bei Netflix

Wir erinnern uns zurück: In Staffel 1 ging Spieler 456 (Jung-Jae Lee) als Gewinner aus dem Squid Game hervor, welches aus sechs Todesspielen bestand und 455 Menschen das Leben kostete. Sich mit dem erspielten Reichtum zufriedengeben? Das kommt für Gi-hun überhaupt nicht infrage. Er will die Verantwortlichen ausfindig machen und den Spielen ein Ende setzen. Zu Beginn von Staffel 2 ist ihm das noch nicht gelungen.

Die neue Staffel spielt drei Jahre später und folgt Gi-hun auf seiner verzweifelten Suche nach Hinweisen, wie er mit dem mysteriösen Frontmann (Byung-hun Lee) in Kontakt treten kann. Bald muss er jedoch einsehen, dass es nur einen Weg gibt, wie er sich an dem Squid Game-Spielleiter rächen kann: Er muss noch einmal als Spieler antreten. Und so beginnt eine neue Reihe von Todesspielen.

Im Gegensatz zum 9-teiligen Auftakt aus dem Jahr 2021 besteht die 2. Staffel nur noch aus sieben Episoden. Ob das neue Squid Game innerhalb dieser Folgen überhaupt bis zum Ende durchgespielt wird, darf jetzt schon bezweifelt werden – aus einem guten Grund.

Squid Game Staffel 2 soll mit Cliffhanger für Staffel 3 Fans verärgern

Das Ende des südkoreanischen Netflix-Hits steht bereits fest. Der Streamingdienst ließ direkt zwei neue Staffeln am Stück produzieren, welche die Geschichte abschließen. Wie Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk im Gespräch mit Digital Spy verrät, sind Staffel 2 und 3 dabei enger verbunden, als gedacht:

Wenn man die Staffeln zwei und drei aus einer größeren Perspektive betrachtet, handelt es sich um eine einzige Geschichte, aber mittendrin gibt es diesen Wendepunkt, der die Geschichte in eine andere Richtung katapultiert, und das wird das Ende von Staffel zwei sein.

Wird das neue Squid Game in Staffel 2 etwa mittendrin unterbrochen und über zwei Seasons hinweg erzählt? Das verriet der Autor und Regisseur zwar nicht, jedoch teast er für die neuen Folgen einen gemeinen Cliffhanger, der das Publikum spalten soll:

Wenn [die Fans] das Ende von Staffel 2 sehen, werden sie sehr wütend auf mich sein, weil sie sagen werden: 'Wie kannst du uns das antun? Wir wollen sofort eine dritte Staffel'

Diesmal müssen wir aber nicht wieder drei Jahre auf eine Fortsetzung warten. Squid Game Staffel 3 soll laut Hwang Dong-hyuk fast fertig sein und pünktlich im Laufe des nächsten Jahres bei Netflix an den Start gehen.

