In 7 Tagen kehrt eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre zurück: So gut ist die Fortsetzung nach dem Mega-Twist

Die Sci-Fi-Serie Silo war 2023 einer der größten Geheimtipps für Genre-Fans. Jetzt steht die 2. Staffel der Bunker-Dystopie mit Rebecca Ferguson kurz bevor – und hier gibt's den Ersteindruck.

In der dystopischen Science-Fiction-Serie Silo leben die letzten 10.000 Menschen in einem 144 Stockwerke tiefen Betonsilo unter der Erde – mit strenger Hierarchie und noch strengeren Regeln. Die wichtigste davon lautet: Geht nicht nach draußen. Ich rate euch auch: Bleibt lieber drinnen zu Hause und schaut jetzt sofort Silo, falls ihr das noch nicht getan habt.

Die Serie des Streamingdiensts Apple TV+ war im vergangenen Jahr eine der größten Sci-Fi-Überraschungen überhaupt. Jetzt kehrt die Adaption der gleichnamigen Buchreihe von Hugh Howey schon in wenigen Tagen mit Staffel 2 zurück. Und hier bekommt ihr schon jetzt einen Eindruck, ob sich die Fortsetzung ebenfalls lohnt.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Silo Staffel 1:

Sci-Fi-Highlight: Silo Staffel 2 wird für Dune-Star Rebecca Ferguson zum Survival-Thriller

Die erste Staffel endete mit einem Knall, der zahlreiche Zuschauende in Schockstarre versetzte. Denn die klaustrophobische Beton-Dystopie ist nur eine von vielen. Nachdem Mechanikerin und Silo-Ermittlerin Juliette (Rebecca Ferguson) an die Oberfläche verbannt wurde, machte sie die schockierende Entdeckung: Es gibt noch Dutzende weitere Silos. 50 Stück um genauer zu sein.

Schaut hier den Trailer zu Silo Staffel 2:

Die 2. Staffel spaltet sich somit auf zwei komplett verschiedene Storykapitel. Für Juliette beginnt ein aufregender Survival-Trip, der sie in die Untiefen des scheinbar verlassenen Silos Nummer 17 führt. Hier trifft sie auf einen erratischen Überlebenden namens Solo (Steve Zahn), der nicht nur ein neues spannendes Rätsel in die Serie bringt, sondern auch eine faszinierende Charakterdynamik mit Juliette entwickelt.

Mit Silo 17 zeigt sich die Sci-Fi-Serie wieder von ihrer schönsten Seite und verwandelt vertraute Kulissen in eine atemberaubende wie unheimliche Untergrundwelt, in der Juliette von einem Spannungs-Szenario zum nächsten schwingt, fällt und taucht – und dabei all ihr Können als Überlebenskünstlerin, Tüftlerin und Bastlerin unter Beweis stellen muss. Dieser Action-reiche Silo-Abstecher ist aber nur ein Teil von Staffel 2.

Silo Staffel 2 entfacht das Feuer der Revolution 144 Stockwerke unter der Erde

Der Großteil von Staffel 2 widmet sich den Geschehnissen in "unserem" Silo, in dem Juliettes Verbannung den Funken der Rebellion in den untersten Ebenen der vertikalen Gesellschaftshierarchie entzündet. Immer mehr Menschen beginnen unbequeme Fragen zu stellen, während Bürgermeister Bernard Holland (Tim Robbins) durch Intrigen und Manipulation einen Krieg zu verhindern versucht. Jeder Mensch ist eine Spielfigur in seinem Machtspiel – und einige Figuren entfernt er komplett vom Spielbrett.

Die sich zuspitzende Situation im Silo und die Bedrohung eines gesellschaftlichen Kollapses fordert in Staffel 2 jede einzelne Figur heraus und bringt komplexe Charakterentwicklungen im großen Ensemble der Nebenfiguren hervor, das durch Juliettes Abwesenheit jetzt noch stärker in den Fokus rückt.

In Staffel 1 war es die starke Performance von Rebecca Ferguson, die die Geschichte von Silo zentriert und zusammengehalten hat. Staffel 2 beweist jetzt, dass die Sci-Fi-Serie auch ohne Juliettes direkte Anwesenheit auf eigenen Beinen stehen und für packende Unterhaltung sorgen kann – und die Geschehnisse in Silo 18 nichts an Dramatik und dichter Atmosphäre missen lassen.

Silo bleibt auch in Staffel 2 fantastische Sci-Fi-Unterhaltung auf Hochspannung

Obwohl die erste Staffel von Silo einige überraschende Antworten auf ihre unzähligen Mysterien lieferte, hat die Serie noch Dutzende weitere (alte und neue) Fragen offen, die die Spannung auch in Staffel 2 wieder hochhalten. Wann wurde das Silo überhaupt erbaut? Warum wurde es erbaut und welches Ereignis machte die Erdoberfläche einst unbewohnbar?

Auch wenn Staffel 2 nicht alle Mysterien aufklärt – immerhin soll die gesamte Sci-Fi-Erzählung 4 Staffeln umfassen – öffnet sich die Welt des/der Silos mit jeder gezielt platzierten Enthüllung und jedem schockierenden Twist ein Stückchen mehr.

Die fesselnde Erzählung von Überleben und Isolation liefert mit ihrem starken Worldbuilding, der visuellen Opulenz und natürlich den wieder gemeinsten Cliffhangern am Ende jeder Folge weiterhin erstklassige Science-Fiction-Unterhaltung, die komplett in ihren Bann zieht.

Eines ist sicher: Wenn Silo auf dem Fernseher läuft, dann werdet ihr gar nicht daran denken, nach draußen zu wollen.

Die 10 Folgen der 2. Staffel von Silo werden ab dem 15. November 2024 wöchentlich immer freitags bei Apple TV+ veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck zu Staffel 2 sind die ersten 9 Episoden.