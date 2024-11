Perfekter Fallout-Ersatz kehrt in 2 Wochen zurück: Der größte Sci-Fi-Geheimtipp 2023 entfesselt in Staffel 2 spannenden Bunker-Krieg

Wer die Bunker-Geheimnisse des Amazon-Hits Fallout liebte, sollte die Sci-Fi-Serie Silo nicht verpassen. Diese kehrt in 2 Wochen schon mit Staffel 2 zurück und bietet einmal mehr erstklassige Science-Fiction-Unterhaltung.

Bei Amazon wurde die Videospiel-Adaption Fallout vor einigen Monaten zu einem der größten Serienerfolge des Jahres. Etwas weniger bekannt hingegen ist die für Apple TV+ produzierte Sci-Fi-Serie Silo, die ein ähnliches Setting erforscht. Im Gegensatz zu den vereinzelten Vault-Intrigen konzentriert sich Silo voll und ganz auf den klaustrophobischen Mikrokosmos einer postapokalyptischen Untergrund-Gesellschaft mit reichlich Mysterien.

Am 15. November 2024 kehrt die Verfilmung von Hugh Howeys Silo-Romanen mit Staffel 2 zurück. In diesem Artikel verraten wir euch, warum kein Sci-Fi-Fan die Apple TV-Serie verpassen sollte und haben für alle, die die erste Staffel bereits liebgewonnen haben, einen kurzen Ersteindruck zu Staffel 2.

Sci-Fi-Dystopie mit Bunker-Gesellschaft: Silo entfesselt Mord und Intrige 144 Stockwerke unter der Erde

Darum geht's in Silo: Die Luft an der Erdoberfläche ist toxisch. Die letzten 10.000 Menschen leben in einem Betonkoloss, der 144 Stockwerke in die Tiefe führt und eine vertikale Klassengesellschaft voller strikter Regeln, totaler Überwachung und noch mehr Geheimnissen beheimatet.

Diesen Rätseln geht die schroffe Mechanikerin Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) auf den Grund, als sie überraschend zum neuen Sheriff des Silos ernannt wird. So erhält sie die Chance, den rätselhaften Tod ihres Freundes aufzuklären – und die Strippenzieher an der Macht mit unbequemen Fragen aus der Reserve zu locken.

Die 10-teilige Auftaktstaffel von Silo war eine der größten Sci-Fi-Überraschungen 2023. Denn der Mix aus Gesellschafts-Dystopie, Detektivkrimi und Paranoia-Thriller trumpfte neben atemberaubenden Schauwerten mit einem fesselnden Worldbuilding und klaustrophobischer Atmosphäre auf. Das Eintauchen in unzählige Geheimnisse und schockierende Enthüllungen bot dabei erstklassige Unterhaltung für Science-Fiction-Fans.

Doch nun die große Frage: Lohnt sich auch Silo Staffel 2? Und kann sie das hohe Level der ersten Season halten? Bevor ich diese Fragen beantworte, muss ich jedoch erst eine Spoilerwarnung aussprechen. Wenn wir über die Fortsetzung sprechen wollen, kommen wir nämlich nicht um den gewaltigen Twist von Staffel 1 herum.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Silo Staffel 1:

Silo wird zu Silos und begeistert in Staffel 2 als Spannungs-Thriller im Sci-Fi-Gewand

Die 2. Staffel knüpft direkt an den monumentalen Twist an, dass die Bunkergesellschaft des Silos nicht die einzige ist, sondern noch zahlreiche weitere Silos existieren – und zwar ganze 50 Stück! Und so teilt sich die Handlung der neuen Folgen auf zwei Geschichten auf, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Juliette trifft in den Ruinen des Silos Nummer 17 den erratischen Überlebenden Solo (Steve Zahn) und wird von einem spannenden Setpiece zum nächsten gejagt. Nicht weniger aufregend geht es in dem uns bekannten Silo (Nummer 18) zu, in dem politische Intrigen den Keim der Rebellion ersticken wollen und sich Widerständler in ständiger Gefahr befinden.

Lohnt sich Staffel von Silo Staffel 2 also? Die Drehbücher, die interessanten Figuren und die visuelle Imposanz sind auch in den neuen Folgen auf gewohnt hohem Niveau, doch Showrunner Graham Yost (Justified) und sein Autorenstab kopieren nicht einfach die Erfolgsformel von Staffel 1.

Zuvor stellte uns die Serie die Bunkergesellschaft mit all ihren Mechanismen und Mysterien in Form einer Detektiv-Story vor. Staffel 2 bringt nun das aufgebaute Fundament ins Wanken und platziert zuvor etablierte Figuren auf zwei Seiten eines Konflikts, der in einem Krieg münden könnte, wobei bisherige Charakterentwicklungen clever weitergedacht werden.

Die neuen Folgen erzeugen durch ihre parallelisierten und tonal unterschiedlichen Storylines eine enorme Spannung. Denn der langsam eskalierende Polit-Thriller in Silo 18 entfesselt für Juliettes Survival-Geschichte eine enorme Dringlichkeit. Kann sie ihren Weg zurück nach Hause finden, ehe ihr Heimat-Silo durch eine Revolution vernichtet wird? Eine Sache bleibt jedoch in Staffel 2 beim Alten: Am Ende einer jeden Episode wollt ihr direkt die nächste bingen.

Die 10 Folgen der 2. Staffel von Silo werden ab dem 15. November 2024 wöchentlich immer freitags bei Apple TV+ veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck zu Staffel 2 sind die ersten 6 Episoden.