In 7 Tagen startet der größte Abenteuerfilm des Jahres im Heimkino: Er beendet eine Mega-Reihe auf revolutionäre Weise

Nach 42 Jahren stürzt sich Indiana Jones zum letzten Mal in ein Abenteuer, das ihn rund um die Welt führt. Jetzt erscheint Indiana Jones und das Rad des Schicksals auch fürs Heimkino.

1981 flimmerte der erste Indiana Jones-Film über die Kinoleinwand und begeisterte ein Millionenpublikum. Das Konzept entwickelte George Lucas und tat sich, wie schon bei Star Wars, mit Steven Spielberg zusammen. Den Erfolg von Krieg der Sterne konnten die beiden wiederholen und sie stellten ein weiteres erfolgreiches Franchise auf die Beine.

In diesem Jahr erfolgte mit Das Rad des Schicksals der Abschluss der Reihe, in dem Steven Spielberg als ausführender Produzent weiterhin beteiligt war, letztendlich aber Logan-Regisseur James Mangold die Regie übernahm. Am 08. Dezember erscheint der fünfte und letzte Teil von Indiana Jones fürs Heimkino.

Neben dem limitierten 4K Steelbook * erscheint Indiana Jones 5 auch auf 4K *, Blu-ray * und DVD *. Das Bonusmaterial bietet einiges an Making-ofs. In fünf Kapiteln wird die Entstehung des Films nachgezeichnet. Außerdem gibt es eine genaue Vorstellung der Drehorte, Figuren, Stunts, Musik, des Produktionsdesigns und visueller Effekte. In einer exklusiven Score-only-Version des Films ist die ikonische Filmmusik des Komponisten und Oscar-Preisträgers John Williams auf einer isolierten Tonspur zuhören.

Das Alter macht auch vor Indiana Jones keinen Halt

Fans werden sich freuen, dass im fünften Teil das junge Gesicht von Harrison Ford wiederzusehen ist, denn dank De-Aging-Technologie, gibt es lange Rückblenden, in denen wir noch einmal den Indy aus den ersten Filmen sehen dürfen.

Das Rad des Schicksals ist ein gelungener Abschluss der Reihe.

In der Gegenwart sehen wir dann den 80-jährigen Harrison Ford, dessen Kampfszenen nicht mehr so rund sind wie früher. Die eingeschränkten Bewegungen kann man nicht wegretuschieren und auf den ersten Blick scheint es gewöhnungsbedürftig einen so gealterten Helden zu sehen. Auf der anderen Seite traut sich Indiana Jones etwas, vor dem andere Filme zurückschrecken und thematisiert gerade die Alterung einer ikonischen Figur, denn die Zeit macht letztendlich vor niemandem Halt. Das bestätigt auch Phoebe Waller Bridge in unserem gemeinsamen Interview mit Harrison Ford.

Was mir am meisten am Drehbuch gefallen hat, war, dass es eine Geschichte über das Altern erzählt. [...] In viel zu vielen Franchises wird die Jugend fetischisiert. Indiana Jones fühlte sich dagegen geradezu revolutionär an.

Finanzieller Misserfolg eines gelungenen Abschlusses

Zweieinhalb Stunden lang verfolgen die Zuschauer:innen Indys letztes großes Abenteuer, das aus einer altbekannten Rezeptur besteht. Die Reisen rund um die Welt, mit actionreichen Verfolgungsjagden und humorvollen Figuren, ließ sich das Studio, laut Variety, rund 300 Millionen US-Dollar kosten. Da die Marketinggebühren nicht eingerechnet sind, war der letzte Teil mit einem Einspielergebnis von 380 Millionen Dollar ein finanzieller Flop des 2,3 Milliarden schweren Franchise (via numbers ).

Trotzdem kann der letzte Teil inhaltlich überzeugen. Wir finden, das lange Tüfteln am Drehbuch und der Produktion hat sich gelohnt, denn am Ende ist Das Rad des Schicksals ein würdiger Abschluss von Indiana Jones geworden.

Darum geht es im fünften Teil von Indiana Jones

Im Jahre 1969 steht Indiana Jones kurz vor der Pensionierung und scheint die Lebenslust verloren zu haben, bis seine Patentochter Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) auftaucht, um ihn zu überreden, den zweiten Teil eines kostbaren Artefakts zu finden. Doch nicht nur die beiden Abenteurer:innen sind auf der Suche nach dem "Rad des Schicksals". Auch der Wissenschaftler und Nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) ist Indy bereits 1944 begegnet und verfolgt ihn jetzt rund um die Welt.

Denn mit der Erfindung des Archimedes kann man in die Vergangenheit reisen und Voller will so erreichen, dass die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Es steht viel auf dem Spiel und Indy muss endlich den Hut vom Haken nehmen und sich in sein letztes großes Abenteuer stürzen.

