In 7 Tagen startet der neue Culpa Mia-Film bei Amazon Prime – mit komplett anderen Stars, die Noah und Nick spielen

Erst vor wenigen Wochen feierte Culpa Tuya bei Amazon Prime seine Premiere. Jetzt steht schon der nächste Film aus dem Franchise vor der Tür. Es ist allerdings nicht Teil 3 der Hauptreihe.

Mit der Verfilmung der Culpables-Bücher hat Amazon Prime genau ins Schwarze getroffen. Sowohl Culpa Mia – Meine Schuld als auch Culpa Tuya – Deine Schuld setzten sich an die Spitze der Streaming-Charts, brachen Rekorde und konnten sich über mehrere Wochen hinweg in den Top 10 halten. Auf diesem Erfolg soll aufgebaut werden.

Nicht nur erwartet Fans mit Culpa Nuestra – Unsere Schuld dieses Jahr das Finale der dramatischen Geschichte. Schon in wenigen Tagen präsentiert Amazon Prime den ersten filmischen Ableger der Reihe: Culpa Mia – Meine Schuld: London. Hierbei handelt es sich um die Neuverfilmung des ersten Buchs von Mercedes Ron.

Vor Culpa Nuestra kommt das Culpa Mia-Remake in London

Ja, ihr habt richtig gelesen: Anstelle die Liebessaga um klassische Spin-offs zu erweitern, wird die Geschichte einfach wieder von vorne erzählt – und das, bevor die Hauptreihe überhaupt abgeschlossen ist. Etwas bizarr, aber hier sind wir nun. Ab sofort konkurriert mit dem spanischen Original auch eine britische Culpables-Version.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Culpa Mia-Remake anschauen:

Culpa Mia - Meine Schuld: London - Trailer (Deutsch) HD

Damit einhergehend werden die vertrauten Rollen mit neuen Stars besetzt. Nicole Wallace und Gabriel Guevara, die für viele Fans Noah und Nick perfekt zum Leben erweckt haben, kehren in der Neuverfilmung nicht zurück. Stattdessen lernen wir in Culpa Mia – Meine Schuld: London ein komplett neues Ensemble kennen.

Der Cast von Culpa Mia – Meine Schuld: London:

Abseits der Schauspielenden ändert sich auch die Location. Wie der Titel bereits verrät, ist das Culpa Mia-Remake in London angesiedelt, für eine andere Atmosphäre sorgen dürfte. Was euch genau erwartet, zeigt der Trailer, den ihr euch weiter oben anschauen könnte. Und in ein paar Tagen gibt es den Film dann auch bei Amazon Prime.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Culpa Nuestra im Überblick

Wann startet Culpa Mia: London bei Amazon Prime?

Culpa Mia – Meine Schuld London startet am 13. Februar 2025 bei Amazon Prime und trifft damit überpünktlich zum Valentinstag ein. Mit einem Prime-Abo könnt ihr den Film dann direkt streamen, genauso wie die ersten beiden Teile der Hauptreihe.