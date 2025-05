In 7 Tagen startet eine der meist erwarteten Sci-Fi-Serien des Jahres: Die Vorlage ist legendär

Bald kommen wir in den Genuss einer der am meist erwarteten Serien des Jahres, die uns in eine bekannte Science-Fiction-Welt entführt: In wenigen Tagen startet Murderbot.

Apple TV+ ist bereits bekannt als Garant für gute Sci-Fi-Serien: Silo, Severance, For All Mankind, Dark Matter und Foundation sind alle in ihren jeweiligen Subgenres ganz vorne mit dabei. Jetzt kommt eine weitere Serie zu der langen Liste hinzu, auf die sich nicht nur Fans der gelobten Buchvorlage freuen dürfen: Murderbot. Darum geht's in der Sci-Fi-Serie Murderbot bei Apple TV+ In der Sci-Fi-Serie Murderbot folgen wir einer ziemlich außergewöhnlichen Maschine. Sie wirkt menschlich, sieht ohne Helm aus wie Alexander Skarsgård und ist für die Sicherheit und den Schutz von Arbeiter:innen vor allen möglichen Weltraum-Gefahren zuständig. Er beziehungsweise es ist Firmeneigentum, hat das aber ziemlich satt. So setzt Murderbot alles daran, sich selbst zu hacken, um endlich frei von der Programmierung zu sein. Als ihm das tatsächlich gelingt, ist er fortan hin- und hergerissen zwischen dem Streamen seiner Lieblings-Soap-Opera und dem Ausführen seiner Aufträge. Schließlich soll niemand hinter sein Geheimnis kommen. Dabei verbindet die Serie aller Voraussicht nach wie die Buchvorlage komödiantische Elemente mit Sci-Fi-Hochspannung. Wenn sich Murderbot nicht ganz sicher ist, ob er die Leute vor Sandmonstern retten oder doch lieber seine Serie weiter streamen soll, dann ist das nicht nur saukomisch, sondern auch ziemlich aufreibend. Dank der fantastischen Vorlage könnten noch viele Staffeln folgen Die 1. Staffel von Murderbot basiert auf der Buchreihe The Murderbot Diaries * von Martha Wells, die unter Sci-Fi-Fans hohes Ansehen genießt. Das Internet war nach dem ersten Band 2017 regelrecht besessen von dem satirisch-witzigen, packenden Sci-Fi-Thriller-Comedy-Mix. Es gibt also viele Gründe, warum es Murderbot bereits im Januar in unserem Podcast Streamgestöber auf Platz 5 der meist erwarteten Serien des Jahres geschafft: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wells konnte mit ihren Murderbot Diaries direkt mehrere begehrte Literaturpreise für Science Fiction einheimsen, darunter den Nebula Award und den Hugo Award. Mittlerweile gibt es sieben Bände, die nicht in Fan-Kreisen als Kult-Hit gefeiert werden. Es gibt also genug hervorragende Vorlagen für weitere Staffeln. Noch mehr Empfehlungen: Die 50 besten Science-Fiction-Serien seit 2000 Murderbot startet am 16. Mai 2025 bei Apple TV+ mit einer Doppelfolge. Die insgesamt zehn Episoden werden bis in den Juli hinein wöchentlich ausgestrahlt. Ab dem 11. Juli steht die Staffel Apple TV+ Abonennt:innen dann komplett zur Verfügung.