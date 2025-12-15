In 99 Ländern auf Platz 1: Blockbuster entwickelt sich zur neuen Streaming-Sensation

Seit wenigen Tagen streamt der Action-Blockbuster F1 mit Brad Pitt im Abo. Nach mehreren gebrochenen Kino-Rekorden entpuppt sich der Film jetzt auch als riesiger Streaming-Hit.

Im Juni 2025 ist mit F1: Der Film ein Action-Blockbuster von Top Gun: Maverick-Regisseur Joseph Kosinski erschienen, der trotz seiner Streaming-Herkunft hohe Wellen geschlagen hat. Der Formel 1-Kracher mit spektakulär inszenierten Rennszenen ist jetzt nicht nur der erfolgreichste Film in der Karriere von Hauptdarsteller Brad Pitt. F1, dem zuerst ein Kinostart beschert wurde, ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 620 Millionen Dollar auch der erfolgreichste Apple TV+-Original-Film sowie der erfolgreichste Vertreter des Sportfilm-Genres aller Zeiten.

Seit dem 12. Dezember 2025 ist F1 jetzt auch im Streaming-Abo von Apple TV+ verfügbar. Dabei ist der Blockbuster direkt zum weltweiten Mega-Erfolg aufgestiegen.

F1 dominiert Streaming-Charts in knapp 100 Ländern

Laut FlixPatrol steht der Film aktuell in 99 Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts von Apple TV+. F1 setzt damit den Siegeszug aus den Kinos auch auf den Bildschirmen der Menschen zu Hause fort.

Darum geht es in F1 mit Brad Pitt

Im Film spielt Pitt das einstige Formel 1-Talent Sonny Hayes, das in den 90ern als Wunderkind des Sports galt. Ein verheerender Unfall legte jedoch seine Karriere lahm. Seitdem sitzt er nur noch gelegentlich als Hilfsfahrer hinterm Steuer. Eines Tages kann ihn sein alter Freund und Ex-Mitfahrer Ruben (Javier Bardem) überzeugen, als zweiter Fahrer in dessen APX GP-Team einzusteigen. Die Truppe ist konstant auf dem letzten Platz und der vielversprechende Rookie Joshua Pearce (Damson Idris) könnte dringend einen Mentor gebrauchen.

