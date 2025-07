In aller Freundschaft geht in eine längere Pause: Das müssen Fans beachten

In aller Freundschaft ist eine der erfolgreichsten deutschen Krankenhausserien. Jetzt geht die Show in eine längere Pause – alle Infos im Überblick.

Für viele Fans von Krankenhausserien gehört In aller Freundschaft zum wöchentlichen Abendprogramm. Doch gestern lief die vorerst letzte Folge der ARD-Serie. Neue Folgen stehen jedoch schon in den Startlöchern.



In aller Freundschaft: ARD setzt auf Wiederholungen

Mit "Eigene Wünsche" lief gestern, am 22. Juli, die vorerst letzte Folge von In aller Freundschaft. Prof. Dr. Marias Zukunft als Ärztin steht auf dem Spiel, nachdem ihr das Verbergen von fehlerhaften Herzklappenimplantationen vorgeworfen wird. Damit geht die Arztserie mit einem ziemlichen Cliffhanger in die Pause.



Statt neuer Folgen schickt die ARD Wiederholungen ins Rennen – und das für Wochen. Im Juli und August werden Folgen gezeigt, die teilweise mehrere Jahre alt sind. Am 19. August wird sogar noch einmal die Jubiläumsfolge 1000 ("Ringtausch") gezeigt.



Weitere TV-News:

Wann es mit In aller Freundschaft weitergeht

Doch ein Ende der Wiederholungen ist auch schon in Sicht. Eine MDR-Sprecherin versichert: "Am 2. September, nach vier Wiederholungsfolgen, ist die Sommerpause vorbei und wir senden wieder neue Folgen." Damit müssen sich Fans nur für fünf Wochen gedulden, bis es mit ihrer Lieblingsarztserie weitergeht.



In aller Freundschaft läuft jeden Dienstag um 21:15 Uhr im Ersten. Wiederholungen der Arztserie werden von Montag bis Freitag ab 11:00 Uhr im MDR gezeigt. Die Folgen sind auch in der ARD-Mediathek zu sehen.