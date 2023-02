In der Umkleidekabine der Avengers: Ant-Man-Star Paul Rudd blickt zurück auf seine Marvel-Karriere

Seit 2015 ist Paul Rudd Teil des Marvel Cinematic Universe. Anlässlich des Starts von Ant-Man and the Wasp: Quantumania haben wir ihn zum Interview getroffen und über seine Marvel-Karriere gesprochen.

Ein Avenger der zweiten Generation: Als Paul Rudd vor acht Jahren zum ersten Mal als Ant-Man in Erscheinung trat, sah das Marvel Cinematic Universe noch ganz anders aus. Damals gehörten Iron Man, Captain America und Black Widow zu den großen Namen des Franchise. Diese Zeiten sind längst vorbei. Inzwischen ist Ant-Man ein wichtiges Avengers-Mitglied und nimmt eine zentrale Rolle im MCU ein.

Nicht nur eine zentrale Rolle: Rudds Superheld eröffnet die fünfte MCU-Phase und trifft damit als erster Avenger auf Oberbösewicht Kang, den wir bereits aus Loki kennen. Die Ereignisse von Ant-Man and the Wasp: Quantumania legen die Weichen für die Zukunft des MCU. Doch wie ist es Paul Rudd bisher ergangen? Im Interview blicken wir mit dem Ant-Man-Darsteller auf seinen bemerkenswerten Lauf bei Marvel zurück.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania schauen:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot: Du bist seit 2015 ein Teil des MCU. Wie war deine Reise bisher?

Paul Rudd: Die Zeit ist wie im Flug vorbeigezogen. Es ist unglaublich, Teil von so einem massiven Phänomen zu sein, dessen passionierte Fans auf der ganzen Welt verteilt sind. Manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass ich da dazugehöre.

Was war die bisher größte Herausforderung?

Ich musste schon viele verschiedene Herausforderungen im MCU meistern. Eine Sache, die mein Leben komplett verändert hat, sind die körperlichen Aspekte, die die Rolle mit sich bringt. So viel wie in den letzten zehn Jahren habe ich noch nie trainiert. Es erfordert viel Disziplin, aber es ist auch großartig, sodass ich das Training selbst dann beibehalte, wenn ich nicht gerade für einen Marvel-Film vor der Kamera stehe.

Gibt es eine besonders wertvolle MCU-Erinnerung, die du teilen möchtest?

Davon gibt es einige, aber die Sache, die mich rückblickend am meisten beeindruckt, war ein Moment bei den Dreharbeiten zu Civil War. Als wir den ersten Ant-Man gemacht haben, fühlte es sich so an, als würden wir unser eigenes Ding durchziehen, das niemand so richtig auf dem Schirm hat. Als ich dann jedoch zum ersten Mal die Avengers im Kostüm gesehen habe – das war eine völlig andere Erfahrung.

Disney Ant-Mans erster Auftritt im Kreis der Avengers

Ich erinnere mich, dass es kurz vor Drehbeginn war. Alle haben sich gerade fertig gemacht und ihre Kostüme angezogen. Es war ein bisschen wie in der Umkleidekabine der Avengers zu sein. Ich habe mich umgeschaut und plötzlich waren da nicht mehr Robert Downey Jr. und Chris Evans um mich herum, sondern Iron Man und Captain America. In dem Moment habe ich realisiert, wo ich da wirklich hineingeraten bin.

Quantumania ist der Startschuss von Phase 5 und der Boom an Superhelden-Filmen reißt nicht ab. Was glaubst du, warum das Genre so beliebt ist?

Mit den Filmen ist es ähnlich wie mit den Comics. Die gibt es auch schon seit mehreren Dekaden und die Menschen kehren immer wieder zurück, um sie zu lesen. Außerdem erzählen die Marvel-Filme eine allgemeingültige Geschichte. Es ist das Gleiche wie bei anderen großen Franchises. Nehmen wir Star Wars zu Beispiel. Es gibt das Gute und das Böse. Auch in Superhelden-Filmen warten mit diesen Archetypen auf.

Diese Geschichten funktionieren in jeder Sprache und über Ländergrenzen hinweg. Umhänge und Superhelden – das ist visuell ikonisch und spricht alle Altersgruppen an, besonders Kinder. Die werden davon inspiriert und wollen sich als ihre Vorbilder aus den Comics und Filmen verkleiden. Mir ging es genauso, als ich klein war. Superhelden-Filme besitzen etwas Zeitloses und ich glaube, deswegen sind sie so gefragt.

Ant-Man and the Wasp: Quantmania läuft seit dem 15. Februar 2023 im Kino.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.