Ant Man-Star Jonathan Majors verrät, warum Kang "gefährlicher" ist als Thanos – und was der neue MCU-Bösewicht mit König der Löwen gemeinsam hat

Ant-Man and the Wasp: Quantumania bringt mit Kang den neuen Thanos ins Kino. Schauspieler Jonathan Majors spricht mit uns im Interview über die verschiedenen Varianten der Figur.

Seit dem Finale der 1. Staffel von Loki bei Disney+ haben wir eine ungefähre Vorstellung davon, wer der nächste große Bösewicht im Marvel Cinematic Universe wird. Mit dem Kinostart von Ant-Man and the Wasp: Quantumania betritt Kang der Eroberer auch die große Leinwand. Im Quantum Realm treibt er heimlich sein Unwesen und plant die Übernahme des Multiversums.

Schon nach zwei Auftritten ist klar, dass wir von Kang im MCU noch eine Menge sehen werden. Nicht zuletzt trägt der nächste Avengers-Film den Namen des Bösewichts im Titel: In Avengers: The Kang Dynasty wird Kang zum ersten Mal auf die mächtigsten Superheld:innen der Erde treffen. Bis es so weit ist, jagt er den kleinsten einen Schrecken ein. Genau darüber haben wir mit Jonathan Majors im Interview gesprochen.

Neuer MCU-Bösewicht: Jonathan Majors über die Kang-Varianten in Loki und Ant-Man 3

Majors ist seit knapp 15 Jahren in Hollywood unterwegs und hat sich durch Nebenrollen in Filmenw wie Feinde – Hostiles, White Boy Rick und Captive State nach oben gearbeitet. Der entscheidende Durchbruch kam mit dem Indie-Hit The Last Black Man in San Francisco und der HBO-Serie Lovecraft Country. In Creed III spielt er den nächsten Gegner im Rocky-Universum. Jetzt tobt er sich als Kang im MCU aus.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania schauen:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer (English) HD

Moviepilot: Als du im Marvel Cinematic Universe gecastet wurdest, wusstest du da schon, dass du Kang spielen wirst?

Jonathan Majors: Ich wusste, dass es um die Rolle von Kang geht. Was ich allerdings nicht wusste, war, was das alles beinhalten würde. Daraus haben sie lange Zeit ein Geheimnis gemacht.

Dann war es vermutlich eine Überraschung für dich, dass du der große Bösewicht der Multiverse-Saga bist.

Es gab ein paar Hinweise von Marvel, aber sie haben nicht sehr viele Informationen verraten, bis ich komplett an Bord war. Irgendwann habe ich es aber herausgefunden und ehrlich gesagt finde ich immer noch einige unerwartete Dinge über die Rolle heraus.

Wie ist Kevin Feige damals mit der Rolle auf dich zugekommen?

Kevin Feige hat ein ganzes Team um sich herum, das mit ihm diese Entscheidungen durchgeht. Eine der wichtigsten Personen ist die Casting-Direktorin Sarah Finn. Sie hat sich mit mir vor langer Zeit zu einem allgemeinen Meeting getroffen. Jahre später bekomme ich einen Anruf, dass sie mich gerne als Kang im MCU hätten. Sobald ich Ja gesagt hatte, gab es zahlreiche Telefonate und Meetings. Kevin meinte, dass der Kang im MCU ziemlich genau der Kang ist, den wir aus den Comics kennen: ein hyper-intelligentes Nexus-Wesen mit vielen Varianten, das durch die Zeit reisen kann.

In Loki hast du mit Jener, der bleibt bereits eine von Kangs Varianten gespielt. Wie hast du die neue Version für Quantumania geschaffen?

Schlussendlich ist es alles auf das Drehbuch zurückzuführen. Als ich Jener, der bleibt für Loki zum Leben erweckt habe, wusste ich, dass auch Kang der Eroberer im MCU existiert. Ich hatte damals noch nicht konkret an der Figur gearbeitet, aber ich hatte schon eine ungefähre Vorstellung davon, wie ich sie spielen will. Außerdem wusste ich, wie Kang aussehen wird, da wir uns bei seinem Look an den Comics orientierten. Generell habe ich versucht, die Kang-Variante in Loki so weit wie möglich von der Variante in Quantumania zu positionieren. Die Welt von Loki und der TVA sind komplett anders als Ant-Man und der Quantm Realm. Für beide habe ich passende Kang-Interpretationen gesucht.

Jonathan Majors über die Post-Credit-Szene von Quantumania und den Einflussv von Der König der Löwenm

Disney Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Hast du dir ein bestimmtes Vorbild für den Quantumania-Kang ausgesucht?

Ich habe natürlich die Comics gelesen, aber andere Schauspieler habe ich nicht studiert. Man kann sich allerdings nicht von seinen Erfahrungen befreien, wenn man an einem neuen Projekt arbeitet. Es gibt Dinge, die kommen dir automatisch in den Kopf. Bei Kang musste ich zum Beispiel oft an Scar aus Der König der Löwen denken. Allein die Art und Weise, wie er redet. Es gibt einige solcher unterbewussten Einflüsse. Dennoch versuche ich grundsätzlich, mir genügend Freiräume zu schaffen, damit eine neue Rolle ohne Vorbehalte zu mir kommt.

Zwei Haupt-Varianten von Kang haben wir bisher kennengelernt. Darüber hinaus offenbart die erste Post-Credit-Szene von Quantumania noch viele mehr. Wie hältst du all die verschiedenen Kangs auseinander?

Ich vertraue darauf, dass sie alle unterschiedlich sind. Es gibt natürlich ganze Bücher und Bände darüber, wie man sich als Schauspieler für so etwas bestimmte Schlüsselphrasen zurechtlegt. Ich habe einige Schauspieltechniken gelernt, die es mir ermöglichen, mich körperlich in verschiedenen Rollen einzufinden. Trotzdem muss ich mich sehr konzentrieren und daran erinnern, was ich bei welcher Figur mache. Besonders bei dieser einen Post-Credit-Szene war es sehr anstrengend. Änder die Musik, die Kleidung und die Kostüme! Hier hast du diese Stimme und hier klingt sie so. Eigentlich war es für mich als Schauspieler ein absoluter Traum, aber gleichzeitig auch ein Gladiatorenkampf.

Gibt es etwas, das du in Zukunft unbedingt noch mit Kang ausprobieren willst?

Ja, ich habe noch einiges vor. Bei Kang kommt es aber oft auf die Figuren an, mit denen er sich in einem Raum befindet. Wer auch immer das ist, bestimmt den Kang, den ich spiele. Darauf freue ich mich in Zukunft sehr.

Disney Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Der letzte große Bösewicht im MCU war Thanos. Wie unterscheidet sich dein Kang von Thanos?

Kang ist aus Fleisch und Blut. Er mit verletzlicher, aber auch ein bisschen gefährlicher. Er ist ein menschliches Wesen. Das ist der große Unterschied.

Selbst nach Thanos' Tod waren die Folgen seiner Handlungen im MCU zu spüren. Was glaubst du, wird Kangs Vermächtnis sein?

Ich hoffe, dass er das Publikum bewegt, begeistert und neugierig macht. Mein Ziel ist es, dass er von den Menschen verstanden wird.

Obwohl er der Bösewicht ist?

Man kann alles verstehen. Man muss nicht damit übereinstimmen, aber man kann es verstehen.

Ant-Man and the Wasp: Quantmania läuft seit dem 15. Februar 2023 im Kino.

