In einem Monat wird das Schicksal von Fluch der Karibik 6 entschieden: "Hoffentlich gefällt es Disney"

Gleich zwei neue Abenteuerfilme aus der Welt von Fluch der Karibik werden laut Jerry Bruckheimer in Angriff genommen. Ein Drehbuch wird Disney demnächst vorgelegt.

Mega-Produzent Jerry Bruckheimer hat viel auf seinem Schreibtisch. Nachdem er die Filmreihen Bad Boys, Top Gun und Beverly Hills Cop aus dem Kinojenseits exhumiert hat, macht er sich nun daran, dasselbe für die Piratenabenteuer von Fluch der Karibik zu tun.

Aber wird es einfach Fluch der Karibik 6 geben ... oder gibt es vielleicht noch eine andere Option?

Fluch der Karibik 6: Das ist der aktuelle Stand (laut Jerry Bruckheimer)

Das Fluch der Karibik-Franchise segelte seinen bislang letzten Törn mit dem fünften Film Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache von 2017. Für das kommende Projekt – ohne Johnny Depp wohlgemerkt – gibt es zwei Optionen: Ein Piraten-Reboot der Reihe, oder ein weibliche angeführtes Spin-off mit Barbie-Darstellerin Margot Robbie und The Bear-Star Ayo Edebiri als Seeräuberinnen.

Disney Szene aus Fluch der Karibik 5

Gegenüber Comic Book meinte Bruckheimer nun, dads schon in wenigen Wochen ein Skript bei den Entscheider:innen von Disney landen könnte:

Wir haben ein Drehbuch, das derzeit geschrieben wird. Hoffentlich wird es in einem Monat oder so fertig und so gut, wie ich denke, dass es wird. Hoffentlich gefällt es Disney und [das Studio] gibt uns die Möglichkeit, [einen neuen Fluch der Karibik-Film zu drehen].

Wer im Falle eines potenziellen Reboots zum Jack Sparrow-Ersatz wird, wurde vor kurzer Zeit schon gemunkelt. Demnach wird Elvis-Star Austin Butler heiß als Pirat gehandelt. Diese Info stammt allerdings noch aus der Gerüchtekombüse. Butler selbst wusste nicht einmal etwas von seinem Glück.

Wird es vielleicht sogar mehrere Fluch der Karibik-Geschichten parallel geben?

Vielleicht ist es aber gar keine Frage von entweder/oder. Im Mai dieses Jahres gab Bruckheimer gegenüber Entertainment Weekly zu verstehen, dass es auch einen Doppelfluch der Karibik geben könnte:

Es sind zwei verschiedene Filme. [...] Wir hoffen, dass beide von ihnen gemacht werden und ich denke, Disney wird zustimmen, sie wollen den mit Margot auch echt machen.

Es ist also eine hervorragende Zeit, um Piraten-Fan zu sein. Im Serienbereich wurde das Genre in der Zwischenzeit durch Formate wie Black Sails und Our Flag Means Death aufrechterhalten. Gut so, denn tote Genres erzählen keine Geschichten.