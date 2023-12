In Teil 1 wurden 3000 echte Waffen verwendet: Endlich Lebenszeichen für Nicolas Cage-Fortsetzung, mit der wirklich niemand gerechnet hat

Einer von Nicolas Cages beliebtesten Filmen wird fortgesetzt. Zu Teil 2 des skurrilen Dramas über einen Waffenhändler gibt es jetzt endlich neue Informationen.

Waffenhändler überleben immer. Das gilt nicht nur für den internationalen Arbeitsmarkt, sondern im Falle von Lord of War - Händler des Todes auch für das kulturelle Gedächtnis von Kino-Fans. Das beliebte Drama über den skrupellosen Yuri Orlov (Nicolas Cage) wird bald mit einem zweiten Teil fortgesetzt. Und die Vorbereitungen zum Dreh sind offenbar in vollem Gange.

3000 echte Waffen für Teil 1: Nicolas Cages Lord of War 2 wird in Marokko gedreht

Wie Variety berichtet, soll ein Teil des Films in Marokko gedreht werden, das laut Produzent Karim Debbagh (Lommbock) wegen seiner Infrastruktur und Vegetation sehr vielseitig genutzt werden kann. Die Dreharbeiten am Standort werden laut Bericht im März 2024 stattfinden.

Schaut hier den Trailer zu Lord of War:

Lord of War Händler des Todes - Trailer (Deutsch) HD

Lord of War 2, das mittlerweile den Titel Lords of War trägt, dreht sich erneut um Yuri Orlov, der dieses Mal mit seinem Sohn (Bill Skarsgård) in Konkurrenz tritt. Die Regie soll wieder Andrew Niccol übernehmen, der für Teil 1 der Nicolas Cage-Reihe 3000 echte Waffen kaufte.

Wann kommt Lords of War ins Kino?

Ein genauer Starttermin für Lords of War ist bisher nicht bekannt. Ausgehend vom Zeitrahmen der Dreharbeiten in Marokko rechnen wir frühestens Ende 2024 mit der Veröffentlichung.

Von einer Sci-Fi-Bestseller-Verfilmung der Game of Thrones-Macher bis zu einer neu aufgelegten Zeichentrick-Serie im Realfilm-Gewand und einem Fantasy-Film mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown erwarten euch viele Highlights im neuen Jahr.

