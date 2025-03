The Electric State: Eine Figur gab es schon 109 Jahre vor dem Film, aber kaum jemand weiß es

Seit wenigen Tagen streamt der Blockbuster The Electric State bei Netflix. Darin taucht eine Figur auf, die schon seit über 100 Jahren existiert, aber noch nie in einem Spielfilm zu sehen war.

Seit letzter Woche streamt der Science-Fiction-Film The Electric State bei Netflix und entführt in eine dystopische Welt. Darin stehen die Menschen auf Kriegsfuß mit Robotern, die in den unterschiedlichsten Formen in Erscheinung treten. Einer der Roboter hört auf den Namen Mr. Peanut und sieht auch genauso wie eine Erdnuss aus.

Wir haben die Hintergrundgeschichte der Figur aufgeschlüsselt.

The Electric State bei Netflix: Wer ist Mr. Peanut?

Obwohl uns The Electric State viele neue Figuren vorstellt, die wir noch nirgendwo anders gesehen haben, wartet der neue Film der Russo-Brüder mit einigen Verweisen auf die Popkultur auf – und genau an diesem Punkt kommt Mr. Peanut ins Spiel. Der existiert seit 1916 als Maskottchen des Lebensmittelunternehmen Planters.

Geschaffen wurde die Figur von Antonio Gentile, der damals gerade einmal 14 Jahre alt war und die anthropomorphe Erdnuss, die fröhlich mit einem Gehstock durch die Gegend spazierte, als Beitrag bei einem Designwettbewerb eingereicht hat. Planters kürte Mr. Peanut zum Gewinner und Gentile erhielt fünf US-Dollar dafür.

Später kam der erfahrene Künstler Andrew S. Wallach an Bord und modifizierte die Skizze. Zusätzlich zu seinem Gehstock gehörten fortan auch ein Monokel, weiße Handschuhe, Spats und ein Zylinderhut zum unverkennbare Design der Figur, die den vollständigen Namen Bartholomew Richard Fitzgerald-Smythe trägt.

Vor The Electric State: Mr Peanut wurde sogar schon von Robert Downey Jr. zum Leben erweckt

Gedruckt auf Verpackungen, animiert in TV-Spots: Mr. Peanut ist in Deutschland kaum bekannt, aber gehört zu den populärsten Werbefiguren in den USA und hat längst seinen festen Platz in der Popkultur gefunden. Drei namhafte Schauspieler erweckten die Erdnuss bereits zum Leben: Robert Downey Jr. (2010-2013), Bill Hader (2013-2017), Keith Ferguson (2020-heute).

In einem abendfüllenden Spielfilm war Mr. Peanut bisher allerdings nicht zu sehen. Die von Woody Harrelson gesprochene Version aus The Electric State markiert den ersten Auftritt dieser Art. Ein bisschen fühlt es sich so an, als hätten die Russo-Brüder in dieser Hinsicht ihren eigenen Ready Player One für Marken-Maskottchen gedreht.

Zum Weiterlesen: So steht es um The Electric State 2 bei Netflix

The Electric State streamt seit dem 14. März 2025 bei Netflix. Mit einem Budget von angeblich 320 Millionen US-Dollar ist der Sci-Fi-Blockbuster der bis dato teuerste Netflix-Original-Film. Neben Monokel-Legende Mr. Peanut sind Hollywood-Stars wie Millie Bobby Brown und Chris Pratt in den Hauptrollen zu sehen.