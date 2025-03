Kommt The Electric State 2? Eine Szene verrät jetzt schon, wie der Netflix-Blockbuster weitergehen würde

The Electric State auf Netflix ist einer der größten Sci-Fi-Blockbuster des Jahres. Wird es Teil 2 geben? Eine Szene aus dem Netflix-Film verrät schon jetzt, wie es weitergehen würde.

Kein Film schreit so sehr nach Franchise wie der Sci-Fi-Kracher The Electric State, der seit Kurzem bei Netflix verfügbar ist. Ein unfassbares Budget, 1000 Stars und eine Story, die leicht erweitert werden kann, lassen Fans auf Teil 2 hoffen. Aber wie sieht es derzeit mit einer Fortsetzung aus?

Kommt The Electric State 2 zu Netflix?

Eine Fortsetzung des Sci-Fi-Films ist derzeit nicht bestätigt. Weder Netflix noch die Regisseure Joe und Anthony Russo haben sich bisher eindeutig zu einer Fortsetzung geäußert.

Mit Blick auf die Umstände scheint The Electric State 2 allerdings sehr wahrscheinlich: Bei einem angeblichen Budget von 320 Millionen steht die Franchise-Erwartung bereits im Raum. Der Sci-Fi-Blockbuster soll mit diesem Geld nicht nur ein Erfolg werden, er soll auch die Grundlage für Fortsetzungen oder Ableger schaffen.

Schaut hier den neuesten Trailer zu The Electric State:

The Electric State - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Im Übrigen gelten die Russo-Brüder als Franchise-Meister: Auf ihre Karte gehen mit Avengers: Endgame und Avengers: Infinity War die größten Marvel-Blockbuster, ihre Citadel-Serie haben sie gleich um mehrere internationale Ableger erweitert. Wenn jemand mit The Electric State 2 rechnet, dann die Regisseure.

Die Graphic Novel-Vorlage von Simon Stålenhag ist dabei kein Problem: Der Autor hat zwar keine Fortsetzung geschaffen, aber die Adaption der Russos ist ohnehin so locker und eigenständig, dass eine weitere Vorlage nicht zwingend notwendig wäre. Genau genommen gibt es für Teil 2 nur ein wirkliches Hindernis.

Für The Electric State 2 gibt es nur eine Hürde

The Electric State muss einen Streaming-Erfolg einfahren, der das monströse Budget rechtfertigt. Für gute Zahlen sprechen populäre Stars wie Millie Bobby Brown oder Chris Pratt, die visuelle Bildgewalt und eine Story, die von vorneherein diverse Altersgruppen und Geschlechter ansprechen soll.

Nichtsdestotrotz könnte The Electric State bei den Netflix-Abonnenten aber auch zum Flop werden: Die vernichtenden Kritiken könnten viele davon abhalten, dem Film eine Chance zu geben. Außerdem haben die Russo-Brüder mit The Gray Man schon einmal einen ultrateuren Netflix-Blockbuster abgeliefert, der allenfalls gemischte Reaktionen hervorrief. Dort herrscht bei den Plänen zu Sequels und Spin-offs seit zwei Jahren Funkstille.

Das The Electric State-Ende deutet an, wie es in Teil 2 weitergehen soll

Aber auch, wenn eine Fortsetzung nicht sicher ist, wollten die Russos mit einem Detail bereits die Vorfreude auf Teil 2 schüren: In einer der letzten Szenen von The Electric State deutet sich schon an, wo die Story des Sequels ansetzen würde. Vorsicht, Spoiler!

Um den Kampf gegen Tech-Milliardär Skate (Stanley Tucci) zu gewinnen, trifft Michelle (Brown) eine folgenschwere Entscheidung: Sie schaltet die Maschine ab, die ihren Bruder Christopher (Woody Norman) am Leben erhält, wodurch Skates Roboter-Armee kollabiert und Michelles Mitstreiter die finale Schlacht gewinnen.

Der kleine Cosmo-Roboter, der bisher Christophers Geist beherbergte, ist damit obsolet geworden. In einer folgenden Szene liegt er bereits auf einem Schrotthaufen. Doch dann erhebt sich der Roboter überraschenderweise von Neuem: Hat ein Teil von Christophers Geist überlebt? Oder beherrscht jetzt jemand anderes die Maschine? Eine Antwort liefert der Film nicht mehr, aber die Grundlage einer neuen Story ist damit gelegt.

Wann kommt The Electric State 2 zu Netflix?

Ob Netflix eine Fortsetzung anfordert, wird sich anhand des Erfolges in den nächsten Wochen herausstellen. Wann genau The Electric State 2 dann erscheint, lässt sich momentan nur schwer abschätzen. Sowohl die Russo-Brüder als auch ihr Cast gelten als schwer beschäftigt und auf Jahre ausgebucht. Ein Starttermin vor 2027 ist unwahrscheinlich.