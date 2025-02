In The Night Agent Staffel 2 gibt es 4 Figuren aus Staffel 1 – und eine habt ihr garantiert übersehen

Netflix tauscht die Besetzung von The Night Agent jede Staffel fast komplett aus. In Staffel 2 kehren daher nur Peter, Rose und zwei Gaststarts zurück. Habt ihr sie entdeckt?

In The Night Agent Staffel 2 geht die Verschwörung nicht bis zum Vizepräsidenten, sondern bis zum Präsidentschaftskandidat. Die Serie bleibt sich also treu, allerdings kehrt kaum jemand vom Cast zurück. Fans können neben den zwei Hauptdarstellenden aber immerhin zwei Rückkehrerinnen in Gastrollen entdecken.

The Night Agent Staffel 2: Alle Rückkehrenden aus Staffel 1

Showrunner Shawn Ryan hat bereits zu Beginn gesagt, dass er seinen Night Agent jede Staffel in einen komplett neuen Fall mit frischer Besetzung und Setting schicken möchte. Ein paar kleine Blicke Richtung Staffel 1 kann er sich aber nicht verkneifen. Wir fangen mit den offensichtlichen Rückkehrer:innen an und arbeiten uns zum Miniauftritt vor.

Gabriel Basso als Peter Sutherland

Gabriel Basso spielt Peter Sutherland in allen zehn Folgen der 2. Staffel. Er ist immerhin der titelgebende Night Agent. Am Ende der 1. Staffel wird er in das Agentenprogramm aufgenommen und startet in Staffel 2 seinen ersten Fall. Er ist erneut Dreh- und Angelpunkt des Geschehens und das wird sich in der bereits bestätigten Staffel 3 nicht ändern.



Luciane Buchanan als Rose Larkin

Luciane Buchanan spielt Rose Larkin in allen zehn Folgen der 2. Staffel. Schon in der 1. Staffel gerieten Peter und Rose eher zufällig aneinander, da sie die Nichte zweier Night Agents ist, die zu Beginn starben. In der 2. Staffel bekommt sie leider eine ziemlich schwache Story, was Fans den Drehbuchautor:innen stark ankreiden. Sie hilft Peter zwar mit ihren Tech-Fähigkeiten aus, ist aber oft ein Spielball des Geschehens.

Kari Matchett als Präsidentin

Kari Matchett spielt die US-Präsidentin. Da sie Peters oberste Vorgesetzte ist, ergibt es Sinn, sie auch in Staffel 2 in die Geschichte miteinzubeziehen. Das beschränkt sich aber auf ein paar wenige Gastauftritte, in denen sie mit ihren Agent:innen über das Night Action-Programm redet.

In Staffel 3 wird sie nicht mehr Präsidentin sein, da am Ende der 2. Staffel eine Präsidentschaftswahl bevorsteht, für die sie nicht kandidiert.

Fola Evans-Akingbola als Chelsea Arrington

Fola Evans-Akingbola spielt Chelsea Arrington. Da Staffel 1 von The Night Agent bereits zwei Jahre her ist, kann es leicht sein, dass viele Fans sie in ihrem kurzen Gastauftritt im Finale nicht erkannt haben. Sie hat in der 1. Staffel eine größere Rolle gespielt. Als Agent Arrington lernen wir sie zu Beginn der Serie als Leiterin der Security für die Tochter des Vizepräsidenten kennen. Aufgrund ihrer herausragenden Arbeit wird sie zum Bodyguard der Präsidentin befördert.

In Staffel 2 sehen wir sie in letzten Folge in einem kurzen Moment vor der Tür von Präsidentschaftskandidat Hagan stehen. Sie ist im Dienst und durchsucht Jacob Monroe, als er zu Hagan ins Zimmer will. Da sie nun offenbar für Hagan arbeitet, der in Staffel 3 voraussichtlich eine Rolle spielt, könnte Chelsea Arrington erneut einen Gastauftritt haben.