Nach The Night Agent geht morgen direkt die nächste Agenten-Serie bei Netflix weiter

Nach der 2. Staffel von The Night Agent gibt es schon Agenten-Thriller-Nachschub auf Netflix. The Recruit mit Noah Centineo kehrt mit neuen Folgen zurück.

Agenten-Action steht bei Netflix aktuell offenbar hoch im Kurs. Nachdem der Streamer gerade erst die 2. Staffel von Serien-Hit The Night Agent ins Programm aufgenommen hat und damit erneut die Serien-Charts stürmen konnte, folgt nun bereits Nachschub innerhalb des beliebten Genres. In der neuen Season von The Recruit mit Noah Centineo bekommt es der CIA-Anwalt mit einem schwierigen Fall in Südkorea zu tun.

Nach The Night Agent kommt The Recruit: Netflix setzt Agenten-Hit mit Noah Centineo fort

Der junge Anwalt Owen Hendricks (Noah Centineo) hat in Staffel 1 von The Recruit gerade erst angefangen bei der CIA zu arbeiten und wurde direkt in einen gefährlichen Fall verwickelt. Als die Informantin Max Meladze (Laura Haddock) mit der Veröffentlichung geheimer Informationen drohte, geriet Hendricks zwischen die Fronten internationaler Machenschaften.

Der Fall hat seine Spuren hinterlassen, Hendricks jedoch von seiner Rolle als Grünschnabel emanzipiert. In Südkorea wartet nun die nächste gefährliche Reise auf den jungen Anwalt – und mit ihr neue Gefährt:innen und Feinde.

Schaut hier den Trailer zu The Recruit Staffel 2:

The Recruit - S02 Trailer (Deutsch) HD

The Recruit stammt aus der kreativen Schöpfung des The Rookie-Machers Alexi Hawley. Kein Wunder also, dass neben Centineo auch Rookie-Aushängeschild Nathan Fillion in der Serie mitmischt. Als CIA Director Alton West hat Fillion im Netflix-Hit eine Nebenrolle übernommen. Weitere Rückkehrer umfassen in Staffel 2 unter anderem Vondie Curtis-Hall als Walter Nyland, Aarti Mann als Violet Ebner und Colton Dunn als Lester Kitchens.

Der Locationwechsel nach Südkorea bringt in den neuen Folgen dazu eine Reihe neuer Gesichter mit sich. Darunter befinden sich folgende Namen:

Tee Yoo als NIS-Agent Jang Kyun

Young-Ah Kim als NIS-Agent Grace

Felix Solis als US-Diplomat Tom Wallace

James Purefoy als britischer Geschäftsmann Oliver Bonner-Jones

Shin Do-Hyun als Yoo Lin Lee, eine Kindheitsbekanntschaft von Owen

Alle sechs Folgen von The Recruit Staffel 2 erscheinen am 30. Januar 2025 auf Netflix. Und falls ihr wissen wollt, welche Serien euch 2025 noch erwarten, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast-Vorschau: Diese Serien-Highlights erwarten euch 2025

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

Ob die Rückkehr von Daredevil oder Horror-Clowns, Yellowstone-Nachschub oder hochwertige neue Sci-Fi-Serien: In unserer Serienvorschau ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.