The Night Agent Staffel 2 tauscht Cast aus – das sind die 10 wichtigsten neuen Stars und ihre Figuren

In The Night Agent Staffel 2 kehrt kaum jemand aus Teil 1 des Netflix-Erfolgs zurückkehrt. Wir stellen euch die wichtigsten neuen Gesichter vor und woher ihr sie kennt.

The Night Agent ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt und nach zwei Jahren gibt es endlich Nachschub. In Staffel 2 ist aber einiges anders. Nicht nur ist Peter Strickland (Gabriel Basso) nun offiziell Night Agent, auch kehren nur er und seine Partnerin und Tech-Genie Rose Larkin (Luciane Buchanan) in Hauptrollen zurück. Präsidentin Michelle Travers (Kari Matchett) sehen wir erneut, aber nur in einer kleinen Nebenrolle.

Viel spannender ist also, wer die neuen Gesichter sind, um die sich Staffel 2 drehen wird. Wir geben euch einen Überblick über all die neuen Schauspieler:innen und ihre Figuren.

Die 9 wichtigsten neuen Stars und ihre Rollen in The Night Agent Staffel 2

In der 2. Staffel gibt es gleich neun neue Schauspieler:innen, die neben Basso und Bachanan eine wichtige Rolle einnehmen. Manche davon haben nur kleine, aber zentrale Rollen, manche sind in allen zehn Episoden dabei. Wer zu welcher Gruppe gehört, verraten wir euch aus Spoiler-Gründen noch nicht.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Brittany Snow als Alice

Bisherige Projekte: Die Schauspielerin Brittany Snow und ihre wunderschöne Singstimme sind bestens bekannt aus der Pitch Perfect-Filmtrilogie, in der sie Chloe mimt. Ihr könntet sie ebenfalls kennen aus Good Grief, X und Hairspray.

Rolle in The Night Agent: Brittany Snow ist in The Night Agent Staffel 2 zu sehen als erfahrene Agentin Alice, Peters Konkaktperson in Thailand bei seinem ersten Fall als Night Agent. Sie bringt Peter bei, wie das Leben als Night Agent funktioniert.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Amanda Warren als Catherine

Bisherige Projekte: Die Schauspielerin Amanda Warren kennt ihr vielleicht aus Filmen wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oder aus den Serien The Leftovers, Jessica Jones und Dickinson.



Rolle in The Night Agent: Amanda Warren ist in The Night Agent Staffel 2 als Agentin Catherine Weaver zu sehen, Peters neue Vorgesetzte. Sie ist schon lange Teil des Night Action-Programms und überwacht einen Teil der Night Agents.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Teddy Sears als Warren

Bisherige Projekte: Der Schauspieler Teddy Sears ist bekannt aus 24: Legacy und einigen Zusammenarbeiten mit Serienschöpfer Ryan Murphy, darunter American Horror Story: Murder House und The Politician.



Rolle in The Night Agent: Teddy Sears ist in The Night Agent Staffel 2 als Agent Warren zu sehen. Das Night Action-Programm nimmt ihn aus noch unbekanntem Grund unter die Lupe.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Arienne Mandi als Noor

Bisherige Projekte: Die Schauspielerin Arienne Mandi ist am besten bekannt für ihre Hauptrolle der Dani Núñez in The L Word: Generation Q. Ihr könntet sie auch aus der Serie In the Vault oder dem Film Tatami kennen.

Rolle in The Night Agent: Arienne Mandi ist in The Night Agent Staffel 2 als Noor, eine Mitarbeiterin der iranischen Mission für die Vereinten Nationen in New York City. Sie will wichtige Informationen für ein besseres Leben für sich und ihre Familie nutzen.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Navid Negahban als Abbas

Bisherige Projekte: Der Schauspieler Navid Negahban ist ein bekanntes Gesicht in Film und Fernsehen – nicht zuletzt auch aus dem Tatort Die Feigheit des Löwen. Ihr kennt ihn außerdem aus The Old Man, Legion und Homeland.

Rolle in The Night Agent: Navid Negahban ist in The Night Agent Staffel 2 als Abbas zu sehen – ein U.N.-Botschafter aus dem Iran.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Keon Alexander als Javad

Bisherige Projekte: Der Schauspieler Keon Alexander ist bekannt für seine Rolle des Terroristen Marco Inaros in The Expanse. Ihr könntet ihn auch als Rami Said aus der Serie Tyrant kennen.

Rolle in The Night Agent: Keon Alexander ist in The Night Agent Staffel 2 als Javad zu sehen, der Security-Chef der iranischen Mission für die Vereinten Nationen in New York.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Berto Colon als Solomon

Bisherige Projekte: Ihr könntet den Schauspieler Berto Colon als Aleidas Freund Cesar aus Orange Is the New Black kennen. Er spielte auch in Two Night Stand und als Castillo in zwei Episoden von The Penguin mit.

Rolle in The Night Agent: Berto Colon spielt in The Night Agent Staffel 2 den Ex-Marine Solomon, der jetzt als Handlanger eines einflussreichen Geschäftsmannes arbeitet.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Louis Herthum als Jacob Monroe

Bisherige Projekte: Louis Herthum ist allen Westworld-Fans bestens bekannt als Peter Abernathy. Er war auch in True Blood, What/If, Home Before Dark und The Peripheral dabei.

Rolle in The Night Agent: Jacob Monroe spielt in der 2. Staffel The Night Agent einen internationalen Geschäftsmann, der seine Finger in zahlreichen globalen Verschwörungen drin hat.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Rob Heaps als Tomas

Bisherige Projekte: Den Schauspieler Rob Heaps kennt ihr vielleicht aus den Serien Station 19, Partner Track, Good Girls oder Imposters.

Rolle in The Night Agent: Rob Heaps ist in The Night Agent Staffel 2 als Tomas zu sehen – der elitäre Sohn eines Diktators und verurteilten Kriegsverbrechers, der seiner Familie wieder zur Macht verhelfen will.

Neuzugang in The Night Agent Staffel 2: Michael Malarkey als Markus

Bisherige Projekte: Den Schauspieler Michael Malarkey kennen vermutlich die meisten von euch aus seiner Rolle des Lorenzo 'Enzo' St. John in Vampire Diaries, die er 72 Folgen lang verkörperte. Ihr könntet ihn auch aus Serien wie The Oath, Westworld und Project Blue Book kennen.

Rolle in The Night Agent: Michael Malarkey ist in The Night Agent Staffel 2 als Handlanger Markus zu sehen. Er ist seinem Onkel loyal ergeben, dem bereits besagten Kriegsverbrechen und führt dessen Pläne weiter aus.

Alle 10 Folgen von The Night Agent Staffel 2 sind seit dem 23. Januar 2025 bei Netflix zu streamen. Die 3. Staffel ist bereits in Planung. Für Nachschub ist also gesorgt – auch wenn dafür voraussichtlich erneut fast der gesamte Cast ausgetauscht wird.