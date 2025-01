"Dafür werdet ihr büßen": The Night Agent Staffel 2 treibt Fans mit einer Figur zur Weißglut

Die 2. Staffel The Night Agent ist da, doch nicht alles ist rosig. Vor allem eine Figur der Netflix-Erfolgsserie und ihr verschenktes Potenzial treibt bei Fans den Puls nach oben.

The Night Agent, Staffel 2 schickt Peter Sutherland wieder auf Mission und die Streaming-Zahlen schießen wie bei Staffel 1 in die Höhe. In über 70 Ländern logiert die neue Staffel auf Platz 1 bei Netflix. Doch nicht nur Peter muss sich einiger Kritik von seiner neuen Vorgesetzten stellen, auch die Serie selbst ist nicht vor Ungereimtheiten und Patzern gefeit.

Vor allem eine Hauptfigur wird von den Drehbuchautor:innen richtig mies behandelt: Rose Larkin (Luciane Buchanan). Und Fans lassen das nicht auf sich beruhen.

The Night Agent-Fans sind stinksauer, dass Rose in Staffel 2 so schlecht geschrieben ist

Achtung, es folgen Spoiler zu The Night Agent Staffel 2!

Um die Kritik einzuordnen: Die Drehbuchautor:innen von The Night Agent behandeln keine der Figuren wirklich herausragend. Da jede Staffel fast der komplette Cast ausgetauscht wird, sterben Figuren wie die Fliegen und auch Protagonist Peter steht meist nur herum oder rennt blindlings ins Verderben. Doch selbst das kann die zweite Hauptfigur Rose noch toppen.

Roses viel kritisierte Storyline in The Night Agent Staffel 2: Die ganze Staffel über betont Rose, dass sie wieder zurück zu ihrem normalen Leben in Kalifornien will, aber die ganze Staffel macht sie es nicht. Immer wieder findet sie zwei Sekunden später einen Grund, zu bleiben – meistens, weil ihre Tech-Fähigkeiten gefragt sind und sie sich nicht von Peter losreißen kann.

Eine Zuschauerin von The Night Agent bringt es bei X auf den Punkt:

Niemand:

Die Lady in Night Agent 2 in jeder Szene: Ich muss zurück nach Kalifornien.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei startet Rose' Story in Staffel 2 richtig stark. Wir bekommen einen Einblick, wie sehr sie die traumatischen Ereignisse aus Staffel 1 immer noch mitnehmen, wie sie versucht, das Trauma in einer Therapie aufzuarbeiten und wie sie Peter mit ihren ultrakrassen Tech-Skills weiterhilft. Aber dann will sie zehn Folgen lang gehen, und geht 10 Folgen lang nicht.

Bei Reddit erklärt ein frustrierter The Night Agent-Fan: "Ich konnte die Staffel echt nicht zu Ende schauen. Es ist offensichtlich, dass die Autor:innen Rose dabei haben wollten, aber das hat die ganze Handlung unglaubwürdig gemacht."

Eine weitere Anhängerin besteht darauf, dass Staffel 3 für Rose bessere Drehbücher liefern muss:

Die Beziehung zwischen Peter und Rose macht für mich die Serie aus. [...] Sie kam aber echt nervig rüber, sodass ihr generelles Dasein konstruiert wirkte. Ich finde aber, ihre Figur gehört zum Herz der Geschichte und das kann korrigiert werden durch bessere Drehbücher in Zukunft.

Staffel 3 von The Night Agent ist tatsächlich schon bestätigt. Hoffentlich nehmen sich die Verantwortlichen rund um Showrunner Shawn Ryan die hagelnde Kritik zu Herzen.

Fans verlangen ein glücklicheres Ende für Peter und Rose

Auch Peters Umgang mit Rose macht zahlreiche Fans stinksauer. Die Liebesgeschichte der beiden nimmt in Staffel 2 kein versöhnliches Ende und enttäuscht damit viele. Im Staffel 1-Finale sind sie ebenfalls verschiedene Wege gegangen, allerdings versöhnt mit Kuss im Sonnenschein. Diesmal gab es nur Tränen und Regenwolken. Rose solle alles über Peter vergessen, zu ihrer eigenen Sicherheit. Ein Fan echauffiert sich bei X :

Was soll das heißen, sie soll alles vergessen über ihn. Peter ist die Liebe ihres Lebens, er würde alles für Rose tun, Peter sagte, sie sei das Wichtigste für ihn. The Night Agent-Autor:innen, ihr werdet dafür büßen!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn Rose sein Leben sei, dann sollte er doch seinen Job kündigen, verlangt ein anderer Fan auf X .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Wir wollen sie ZUSAMMEN sehen", klagt ein Fan auf Instagram . Ein weiterer kommentiert: "Zuschauer:innen wollen sie glücklich und verliebt sehen!". Dass es nur eine einzige Kuss-Szene in Staffel 2 gab, wird ebenfalls angekreidet.

"Es wäre ein Fehler, sie in Staffel 3 nicht zurückzubringen", schreibt eine Rose-Anhängerin. Nach dem bitteren Staffel 2-Finale zittern viele, dass Rose in Staffel 3 keine große Rolle mehr spielen wird.

Mehr News zu The Night Agent:

Wann die bestätigte 3. Staffel von The Night Agent erscheinen wird, ist noch unklar. Da Rose aber die einzige Figur neben Peter ist, die sowohl in Staffel 1 als auch in Staffel 2 eine Hauptrolle spielt, werden die Autor:innen bestimmt auch in Staffel 3 eine Story für sie finden – hoffentlich eine bessere.