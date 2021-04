In The Walking Dead Staffel 11 müssen Negan-Fans auf einen ganz bestimmten Zombie achten

The Walking Dead Staffel 11 startet schon im August und Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan hat jemand ganz Besonderen für einen Gastauftritt als Zombie eingeschleust.

In der 11. und letzten Staffel The Walking Dead wird gleich zu Beginn ein ziemlich großartiger Cameo versteckt. Ohne spezielles Wissen dazu, würdet ihr den ganz besonderen Zombie vermutlich übersehen. Danach müsst ihr Ausschau halten:

In The Walking Dead Staffel 11 ist Jeffrey Dean Morgans Sohn als Zombie versteckt

Bereits in Staffel 10 hat Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan seine echte Ehefrau Hilarie Burton Morgan als seine Serien-Ehefrau Lucille an Bord geholt. Jetzt ist sein 11-jähriger Sohn Gus Morgan dran und Papa Morgan ist sichtlich stolz auf seinen schlurfenden Nachwuchs:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mein Kind. Nur eine kleine Vorschau ... als Vater, muss ich sagen, tue ich mir schwer, mich an eine Zeit zu erinnern, wo ich stolzer war auf diesen Kerl. Kann es kaum erwarten, dass ihr ihn alle in Action seht.

Gus' Mutter Hilarie Burton schreibt dazu: "Ich liebe meine apokaylptischen Männer!" Auch Jeffrey Dean Morgans Serien-Sohn aus Supernatural, Jensen Ackles, kommentiert den Beitrag: "Das ist das Coolste, was ich je gesehen habe!"

© AMC Negan und Lucille in The Walking Dead

Wie Uproxx schreibt, wurden bisher nur die ersten drei Episoden von Staffel 11 gedreht, das heißt, dass der Gastauftritt der Extraklasse relativ früh in der Staffel passieren wird. Hoffentlich wird er in einer gemeinsamen Szene mit Negan zu sehen sein.

In The Walking Dead Staffel 11 sind ohnehin alle Augen auf Negan gerichtet

Die 11. Staffel The Walking Dead wird bereits am 22. August 2021 bei AMC starten und somit am 23. August 2021 in Deutschland. Wie immer beim FOX Channel und natürlich bei Sky in der Flatrate *.

Neben der großen Commenwealth-Geschichte, die wir aus den Comics kennen, interessiert uns im Finale vor allem eine Frage: Wie wird sich der Konflikt zwischen Maggie und ihrem Ehemann-Mörder Negan entwickeln?

In unserem Video erfahrt ihr, wie es mit The Walking Dead nach Staffel 11 weitergeht

Das Ende von The Walking Dead ist erst der Anfang! Daryl und Carol machen weiter!

Dass Maggie zuletzt in Staffel 10 mit ihrem und Glens Sohn Hershel Jr. nach Alexandria zurückgekehrt ist, warf Negan kurzfristig aus der Bahn. Bei einer emotionalen Reise in die Vergangenheit konnte er in der Folge Here's Negan mit seinen schlimmen Taten abschließen. Aber wie sieht es bei Maggie und Hershel Jr. damit aus?

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was glaubt ihr, wie große die Zombierolle von Gus Morgan wird?