The Walking Dead Staffel 11 kommt schneller als gedacht: Alle Infos zum Ende der Zombieserie

The Walking Dead kehrt in diesem Jahr für eine letzte Staffel zurück. Alles, was ihr zur 11. Staffel wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Die populäre Horrorserie The Walking Dead schlägt in diesem Sommer das letzte Kapitel auf. Unaufhaltsam steuern wir auf ein episches Finale nach 11 Staffeln zu, das dem ikonischen Ende der Comicvorlage gerecht werden will.

Wann starten die letzten Folgen The Walking Dead? Welche Charaktere kehren zurück? Und was hat es mit dem ominösen Commonwealth auf sich? Alle wichtigen Infos zu The Walking Dead Staffel 11 haben wir in dieser Übersicht zusammengefasst.

Wann startet The Walking Dead Staffel 11?

Die 11. Staffel von The Walking Dead wird am 22. August 2021 bei AMC und in Deutschland am 23. August 2021 beim FOX Channel und Sky starten. Damit ist Staffel 11 die erste in 10 Jahren The Walking Dead, die nicht im Herbst startet. Allerdings wird diese nicht in einem Rutsch ausgestrahlt.

Schaut den ersten Teaser Trailer zu The Walking Dead Staffel 11

The Walking Dead - S11 Teaser Trailer (English) HD

Staffel 11 wird nämlich mit 24 Episoden die bis dato längste The Walking Dead-Staffel. Die Dreharbeiten hierzu begannen im Februar 2021 und werden voraussichtlich bis März 2022 andauern. Daher wird die finale Staffel in 3 Blöcken mit je 8 Episoden veröffentlicht.

Staffel 11, Folge 1 bis 8 - Start: 22. August 2021

Staffel 11, Folge 9 bis 16 - Start: tba (vsl. Anfang 2022)

Staffel 11, Folge 17 bis 24 - Start: tba (vsl. Mitte 2022)

Die ersten 8 Folgen werden von August bis Oktober 2021 ausgestrahlt. Startdaten für die nachfolgenden 16 Episoden gibt es noch nicht. Hier findet ihr die Startdaten weiterer The Walking Dead-Serien 2021.

Handlung: The Walking Dead stellt in Staffel 11 das Commonwealth vor

Seit dem mysteriösen Funkspruch im Finale der 9. Staffel hat sich die Ankunft des Commonwealth angekündigt. Mit Staffel 11 werden wir den geheimnisvollen und riesigen Zusammenschluss mehrerer Gemeinschaften mit über 50.000 Menschen erstmals zu Gesicht bekommen.

© AMC Soldaten des Commonwealth

In dieser Mega-Community hat sich die menschliche Zivilisation wiederhergestellt. Es gibt Gesetze, Kultur und ein Leben in Sicherheit. Nur leider wird das utopische Commonwealth von einem strengen Regiment geleitet. The Walking Dead wird damit den letzten Handlungsbogen der Comicvorlage (Ausgaben 175 bis 193) adaptieren.

Da die Besetzung von Comic und Serie mittlerweile stark voneinander abweichen, steht The Walking Dead in der finalen Season vor großen Herausforderungen. Das betrifft vor allem das ikonische Ende rund um Rick Grimes, der in der Serie seit Staffel 9 verschollen ist.

Mit komplett neuen Geschichten wie dem Konflikt zwischen Negan und Maggie oder dem Rätsel um die verschollene Connie kann die Serie aber selbst Comicfans noch überraschen.

The Walking Dead: Kehren Rick und Michonne für das Finale zurück?

Zwei essentielle Hauptfiguren haben The Walking Dead in den vergangenen beiden Staffeln verlassen: Rick Grimes und Michonne. Während Rick nun seit Jahren in den Fängen der Civic Republic lebt, begab sich Michonne auf die Suche nach ihm. Diese Geschichte soll jedoch in Form von The Walking Dead-Filmen fortgesetzt werden.

© AMC Michonne und Rick

Aktuell ist nicht bekannt, ob die beiden Charaktere für die finalen Episoden zurückkehren werden. Aber seien wir mal ehrlich: Kann The Walking Dead überhaupt enden, ohne einen letzten Gastauftritt von Rick Grimes?

The Walking Dead: Das ist die Besetzung der 11. Staffel

Für die finale Staffel werden alle noch lebenden Figuren aus der 10. Staffel wieder zu sehen sein. Dazu gehören unter anderem Daryl Dixon (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan), Rosita (Christian Serratos), Eugene (Josh McDermitt), Gabriel (Seth Gilliam), Aaron (Ross Marquand), Ezekiel (Khary Payton) und Negan (Jeffrey Dean Morgan).

The Walking Dead-Ende mit Staffel 11: Was kommt danach?

Das Ende von The Walking Dead ist erst der Anfang! Daryl und Carol machen weiter!

The Walking Dead besteht aus einem riesigen Ensemble, das wir hier nur auszugsweise aufführen, um den Rahmen dieses Artikel nicht zu sprengen. Aber keine Sorge, Figuren wie RJ, Judith, Alden, Magna, Yumiko, Kelly, Luke, Jerry und Princess werden wir wiedersehen.

Auch die verschwundene Connie und den in Season 9 neu eigeführten Charakter Virgil werden in der 11. Staffel eine Rolle spielen.

Die wichtigsten neuen Figuren und Darsteller*innen in der 11. Staffel:

Mercer (Anführer des Commonwealth-Militärs): Michael James Shaw

Stephanie (Commonwealth-Funkerin): Margot Bingham

Noch ist nicht viel über die neuen Figuren in Staffel 11 bekannt. Ebenso gibt es noch keine Infos dazu, ob wir wichtige Comic-Charaktere, wie Commonwealth-Anführerin Pamela Milton und ihren Sohn Sebastian zu sehen bekommen. Allerdings versprach Showrunnerin Angela Kang gegenüber Digital Spy bereits, dass wir auf "viele neue Charaktere treffen" werden.

The Walking Dead ist nicht das Ende: So geht die Zombie-Reihe weiter

Obwohl sich das Flaggschiff des Zombie-Franchise verabschiedet, wird es in Zukunft noch mehr The Walking Dead zu sehen geben als bisher. Neben den bestehenden Spin-offs Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond erwarten uns bald noch zahlreiche weitere Projekte:



The Walking Dead Staffel 11: Spannende Theorien zum Serienende

The Walking Dead endet nach Staffel 11 und wir klären im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alle Fragen, die es dazu gibt:

Die The Walking Dead-Fans der ersten Stunde, Matthias, Max und Andrea, schlüsseln das Franchise für euch auf. Was genau wurde angekündigt? Welche Spin-offs und Filme kommen noch? Und wie könnte es in Staffel 11 zu Ende gehen?



Was erwartet ihr vom Finale von The Walking Dead?