In Zoomania verpackt Disney wichtige Botschaften mit witzigen Faultieren

Zoomania ist einer der lustigsten und intelligentesten Disney-Animationsfilme der letzten Jahre. Kein Kind und auch kein Erwachsener sollte das im TV bzw. bei Disney+ verpassen.

Zoomania läuft heute um 20:15 Uhr bei Sat.1. Außerdem ist der Animationsfilm bei Disney+ verfügbar. Wer die Stadt der Tiere noch nicht besucht hat, sollte es an dieser Stelle dringend nachholen, denn Oscarpreisträger Zoomania ist ein absoluter Disney-Genuss für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Hier folgt die Häsin Judy Hopps ihrem Traum: Sie will in der Großstadt von Zootropolis Polizistin werden. Zusammen mit dem Fuchs Nick Wilde stößt sie dabei auf eine großflächige Verschwörung und so ist Disneys Zoomania nicht nur eine liebenswerte Komödie, sondern auch ein spannender, hakenschlagender Krimi.

Zoomania ist (ganz buchstäblich) tierisch witzig

Zuallererst aber gibt es in Zoomania eine ganze Menge zu lachen. Nachdem Tiere gefühlt jeder Spezies in Disneys langer Filmgeschichte schon mal Protagonisten sein durfte, punktet der Animationsfilm nun mit einem fabelhaften tierbezogenem Humor.

© Disney Zoomania: Nick Wilde & Judy Hopps

Als Zuschauer bereitet Zoomania (auch beim wiederholten Schauen) eine riesige Freude dabei, immer neue witzige Details zu entdecken, die mit dem Wissen um Tiere spielen. Um ein paar Beispiele zu nennen:

Häsin Judys Handymarke zeichnet sich nicht durch einen Apfel, sondern durch eine angebissene Karotte aus.

aus. Die Mühlen der Bürokratie mahlen hier in Faultier -Geschwindigkeit.



-Geschwindigkeit. In Judys Heimatort, der vor allem von (sich bekanntlich wie die Karnickel vermehrenden) Hasen bewohnt ist, steigt die Anwohnerzahl am Ortsausgangsschild im Sekundentakt.

am Ortsausgangsschild im Sekundentakt. Und, mein persönlicher Favorit, bei dem ich immer wieder laut lachen muss: Ein Wolfs-Polizist wird zum Undercover-Einsatz eingeteilt und verkleidet sich daraufhin mit einem Schafspelz.

Zoomania - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Normalerweise bevorzuge ich Animationsfilme, in denen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung bleiben, also nicht in Autos durch die Gegend fahren, Telefone besitzen, Waffen schwingen und Kleidung tragen. Eine zu starke anthropomorphe Herangehensweise, also die extreme Vermenschlichung der Tiere, schreckt mich eher ab.

Doch indem Zoomania das von Anfang an zur Grundidee erklärt und geschickt mit einer Verschmelzung der Tierwelt zu nutzen weiß, bereitet dieser Ansatz hier einfach nur große Freude (z.B. wenn Judy vor kleidungslosen, also "nackten", Tieren erschrickt). Ein Pluspunkt ist zudem, dass die menschliche Seite der Tiere hier einen tieferen Sinn hat.

Die richtige Botschaft: Zoomania bricht mit Vorurteilen

© Disney Zoomania: die Polizeiwache

Ganz ohne nervig erhobenen Zeigefinger transportiert Zoomania, einer der erfolgreichsten Filme 2016 , durch die Tieren nämlich sehr. Die tierischen Figuren spielen zwar mit Stereotypen und Vorurteilen, lassen sie aber nicht einfach so stehen.

"Typische" Tier-Eigenschaften werden zwar genutzt, dann aber auch wieder ironisch gebrochen und sogar vollständig über Bord geworfen. Auf einmal hat nicht der Elefant, sondern das Yak die perfekte Erinnerungsgabe. Die Häsin rettet den Fuchs, nicht umgekehrt. Und nicht hinter den grimmigen Eisbären, sondern hinter der Spitzmaus verbirgt sich der mächtige Mafia-Pate.



Die unterschiedlichen Stadtteile der Tier-Metropole Zootropolis decken dabei nicht nur Schnee, Wüste, Regenwald und Savanne ab, sondern spielen auf herrliche Weise auch mit Größenverhältnissen: Wenn Judy Hopps in der Polizeistation die Kleinste ist und kaum auf ihren Stuhl hinaufkommt, dann wird sie im Bezirk der Mäuse zur Godzilla-großen Riesin. Es ist alles eine Frage der Perspektive.

© Disney Zoomania: Perspektivwechsel

Indem Zoomania unsere Erwartungen kennt, kann der Film sie uns vor Augen führen und dann den Spieß umkehren. Die Jahrhunderte lang in Fabeln zementierten Tier-Stereotypen werden hier erst aufgegriffen, und dann auf komische Weise umgestülpt. Nun dürfen auch Pflanzenfresser intrigieren, Papa Hase darf weinen und große starke Büffel dürfen Popmusik mögen. Selbst das so witzig quälend langsame Faultier Flash, kann den Zuschauer am Ende noch überraschen.



Disneys Zoomania hat einen angenehm moralischen Tiefgang

Wichtige Botschaften teilt Zoomania ganz nebenbei aus: Nur weil ein Fuchs euch in der Schule geärgert hat, heißt das nicht, dass ihr alle Füchse verdammen musst. Ein Hase, darf einen anderen Hasen "süß" nennen, ein Außenstehender nicht. Keiner will zu Minderheiten-Repräsentationszwecken für den Arbeitgeber der alleinige "Vorzeigehase" der Polizeiwache sein.

Für welche echten Situationen diese tiefgreifenden Metaphern neben all dem Witz von Zoomania einstehen, darüber muss der (erwachsene) Zuschauer nicht lange nachdenken. In Kinder-Köpfe gehen diese wichtigen Lektionen hingegen hoffentlich auf verspielte Weise ein.

© Disney Zoomania

Am Ende bleibt nicht so sehr die simple Du-kannst-alles-erreichen-was-du-willst-Botschaft hängen, sondern vielmehr die Anerkennung, dass wir alle mit unterschiedlichen Fehlern und Vorurteilen behaftet sind, auch die Helden. Das ist aber kein Grund, nicht über den eigenen Tellerrand zu sehen und gemeinschaftlich eine bessere Welt anzustreben.

Das ist doch eine erstaunlich tiefsinnige Erkenntnis - und zwar längst nicht nur ausschließlich für Kinder. Also schnappt euch entweder eure junge Verwandtschaft oder pflanzt euch auch ganz ohne Scham allein auf die Couch, um diesen wunderbaren Animationsfilm im Fernsehen oder bei Disney+ zu genießen.

