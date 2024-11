"Interstellar trifft Top Gun": Dune 2-Star wird für neuen Sci-Fi-Film zum Zeitreisenden

Der deutsche Regisseur Edward Berger ist aktuell mit dem Vatikan-Thriller Konklave im Kino vertreten. Sein nächstes Projekt führt ihn gemeinsam mit Austin Butler durch die Zeit.

Edward Berger hat sich in den letzten Jahren als deutsches Wunderkind in Hollywood bewiesen. Mit dem Kriegsfilm Im Westen nichts Neues sahnte der Regisseur 2023 bei den Oscars gleich vier der begehrten Goldjungen ab und konnte sich seitdem nicht mehr vor internationalen Angeboten retten. Während sein neuester Streich Konklave aktuell auf der großen Leinwand zu bewundern ist, steht Berger bereits mit mehreren zukünftigen Projekten in den Startlöchern.

Eines davon soll ihn mit Dune 2-Star Austin Butler zusammenführen und ein actiongeladener Sci-Fi-Kracher werden.

Edward Berger inszeniert Sci-Fi-Projekt mit Dune 2-Star Austin Butler

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird Berger den Film The Barrier inszenieren, der auf dem Bietermarkt Hollywoods aktuell heiß gehandelt wird. Als Hauptdarsteller hat der Konklave-Regisseur Austin Butler verpflichtet, der dieses Jahr unter anderem als Bösewicht Feyd-Rautha in Dune 2 für Aufsehen sorgte und in Jeff Nichols' Bikergang-Drama The Bikeriders zu sehen war.

Während genaue Details zur Handlung des Films noch unter Verschluss gehalten werden, soll der Streifen das Thema Zeitreise behandeln und als "Interstellar trifft Top Gun" beschrieben werden. The Barrier adaptiert die Kurzgeschichte von MacMillan Hedges, der ebenfalls für das Drehbuch des Langfilms verantwortlich zeichnen wird.

Wann kommt The Barrier von Edward Berger ins Kino?

Da sich der Film noch im frühen Produktionsstadium befindet, ist mit einer Veröffentlichung nicht vor 2026 zu rechnen. Weitere kommende Projekte von Berger umfassen etwa die Serie Hellhole mit Robert Downey Jr., den Kriminalfilm Rio mit Jake Gyllenhaal und Benedict Cumberbatch sowie den Mysterythriller The Ballad of a Small Player mit Colin Firth und Tilda Swinton.