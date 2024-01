iPad zum Bestpreis: Das beliebte Tablet und viele weitere Apple-Geräte gibt es im Amazon-Deal unschlagbar günstig

Apple ist für eine hohe Leistung seiner beliebten Geräte bekannt, aber auch für einen hohen Preis. Wie gut, dass es gerade viele Produkte des Herstellers reduziert bei Amazon erhältlich sind. Das iPad bekommt ihr hier sogar zum Bestpreis.

Der Onlinehändler Amazon dreht gerade kräftig an der Preisschraube bei Apple-Produkten. Laut dem Preisvergleichsportal idealo, bekommt ihr das Apple iPad 2022 * nirgendwo so günstig wie dort. Das Tablet mit 64 GB Speicher wurde um 25 Prozent reduziert und kostet aktuell 435 Euro. Doch auch weitere Produkte von Apple befinden sich im Angebot.

Das iPad 2022 zum Bestpreis bei Amazon

Apple gehört zu den beliebtesten Elektronikmarken weltweit, doch die Qualität hat meist einen sehr hohen Preis. Wie gut, dass ihr aktuell bei dem iPad 2022 satte 144 Euro sparen könnt. Das 10,9-Zoll-Display mit dem All-Screen-Design schöpft den Liquid Retina Bildschirm voll aus.

Die Weitwinkel-Rück- und Frontkamera ist mit jeweils 12 Megapixel ausgestattet, die vordere Linse funktioniert sogar im Folgemodus und im Querformat für Videoanrufe. Dank WiFi 6 gelingt das Surfen ultraschnell, aber auch Streamen und Zocken profitiert ihr von der schnellen Verbindung. Auch ein Controller lässt sich für komfortableres Gaming mit dem Tablet verbinden und für gemeinsame Gaming-Sessions sorgt die SharePlay-Funktion.



Wer das Multitasking auch auf dem Tablet liebt, wird sich über das hohe Arbeitstempo freuen, dank des A14-Bionic-Chips mit sechs CPU- und vier Grafik-Kernen. Die Akkulaufzeit beträgt im Surf-Betrieb bis zu zehn Stunden. Wer noch Zubehör für das iPad der 10. Generation * benötigt, der findet das kompatible Apple Magic Keyboard Folio * um 17 Prozent reduziert und beim Apple Pencil * spart ihr nochmal 20 Prozent.

Weitere Apple Produkte stark reduziert

Die Apple Watch gibt es bei Amazon in verschiedenen Ausführungen, zum Teil stark heruntergesetzt. Wer nicht so viel Budget zur Verfügung hat, sollte sich die Apple Watch SE 2023 * ansehen, die schon für 279 Euro erhältlich ist. Das neuere und sehr beliebte Modell Apple Watch Series 9 * besticht durch leistungsstarke Sensoren und fortschrittliche Gesundheitsfeatures. Im Angebot liegt die Uhr bei 429 Euro, ihr spart also ganze 50 Euro.



Schaut euch am besten nochmal auf der Übersichtsseite bei Amazon um, wo ihr alle reduzierten Apple Produkte * auf einem Blick habt. Darunter findet ihr zum Beispiel auch einige Modelle der AirPods. Bei den Bluetooth-Kopfhörern der dritten Generation im MacSafe Ladecase * spart ihr ganze 35 Euro.

Wenn ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, euch ein weiteres Apple Produkt zuzulegen oder auf die beliebte Marke umzusteigen, dann solltet ihr euch unbedingt die befristeten Angebote auf Amazon ansehen. Vielleicht ist ja das richtige für euch dabei.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.