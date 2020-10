Irres The Boys-Video: Von Homelander-Anakin werde ich mich nie erholen

Endlich treffen Star Wars und die Amazon-Serie The Boys aufeinander. Ein Deep Fake-Video setzt Homelanders Gesicht auf den Anakin-Körper. Das ist verstörend, aber interessant.

Das Gesicht von Homelander mal eben auf den Thanos-Körper setzen? Kein Problem. Mit der Fake-App können wir ohne größeren Aufwand allerlei (auch gefährlichen) Schabernack anstellen. Diese Deep-Fake-Technik und ihre Nutzer/innen manipulieren mit künstlicher Intelligenz Videos.

Im Sub-Reddit zur Amazon-Serie The Boys habe ich eine Clip-Collage gefunden, die das Gesicht von Homelander-Darsteller Antony Starr auf die Körper berühmter Popkultur-Figuren wie Hulk, Captain America und leider auch Anakin Skywalker setzt.

The Boys-Star-Wars-Mix: Homelander als Anakin ist ein Verbrechen

Die Norman Bates-Augen von Homelander unter der Vokuhila-Frisur von Anakin, das ist einfach zu viel für mich. Es ist einer der dynamischsten und am präzisesten umgesetzten Fakes im Video und deshalb auch der verstörendste. Die Physiognomie und Mimik von Antony Starr und Hayden Christensen weist offenbar einige Parallelen auf.

Noch ein Fake: So sieht Tom Cruise als Iron Man aus

Bei Sekunde 34 kommt ihr zum Anakin-Fake. Die Maskierungen davor lohnen sich aber auch

Anakins Gesichtszüge verziehen sich in der Star Wars-Szene zu einer Grimasse des Wiederwillens.

Anakin und Homelander: Was wir trotzdem vom Deep Fake lernen können

Bei der Nachstellung der mimischen Bewegungen kann die App auf die ganzen wütenden Homelander-Momente in The Boys zurückgreifen, in denen der Seven-Anführer am liebsten alle Lebewesen um sich herum weglasern würde, sich aber daran erinnert, dass er der strahlende Held der Nation ist und überall fiese Kameras lauern, die seinen Ausbruch mitschneiden könnten.



Tatsächlich haben die beiden Figuren mehr mit einander gemein, als zunächst ersichtlich. Auch in Anakin brodelt diese eingesperrte Macht, die sich mit Angst, Hass und Zorn paart. Auch Anakin ist ein Mann, der zwischen den Grenzen von Gut und Böse wechselt und mit inneren Wiederständen ringt. Diese Parallelen hebt der Deep Fake auf spannende Weise hervor.

Captain America, Thanos und Hulk: Alle weiteren Fakes mit The Boys-Homelander im Video

Captain America

Als Tom Hanks in Schlaflos in Seattle

Anakin

Hulk

Leonardo diCaprion in Titanic

Superman

Wonder Woman

Thanos

Chris Pines Kirk in Star Trek

