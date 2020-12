Star Wars 8 mit Anakin Skywalker: Darum ist aus dem Auftritt nichts geworden

Auf Twitter verrät Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson, warum er in Star Wars 8: Die letzten Jedi auf den Machtgeist von Anakin Skywalker verzichtet hat.

In Star Wars 8: Die letzten Jedi kommt es zu einem dramatischen Moment. Luke setzt auf Ahch-To den Baum in Brand, der die heiligen Schriften des Jedi-Ordens beherbergt. Genau in diesem Augenblick erscheint ihm Jedi-Meister Yoda. Wie sich nun herausstellt, spielte Rian Johnson kurzeitig mit einem anderen Gedanken.

Anakins Machtgeist wäre fast in Star Wars 8 aufgetreten

Auf Twitter wurde der Regisseur und Drehbuchautor von Episode 8 gefragt, ob er jemals darüber nachgedacht hat, Anakin Skywalker als Machtgeist zurückzubringen. Rian Johnsons antwortet, dass er einen Auftritt bei der eingangs beschriebenen Baumbrandszene tatsächlich in Erwägung gezogen hat.

Schlussendlich hat er sich allerdings für Yoda entschieden, da dieser für die Szene ein wirkungsvollerer Lehrer war. Zudem erklärt Rian Johnson, dass Lukes Beziehung hauptsächlich zu Darth Vader und nicht zu Anakin Skywalker war. Das zu erklären, hätte die Dinge deutlich komplizierter gemacht, als es der Moment erlaubt hätte.

Letztes Jahr hat Anakin Skywalker dennoch seinen Weg in die Sequel-Trilogie gefunden. In Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist seine Stimme zu hören, wenn Rey im Finale gegen Palpatine kämpft. Gemeinsam mit vielen anderen Jedi wie Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano spricht er ihr in der dunkelsten Stunde Mut zu.

Der einzige Auftritt von Anakins Machtgeist versteckt sich in den letzten Minuten von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. In der ursprünglichen Kinoversion und der Special Edition von 1997 war Sebastian Shaw in der Rolle zu sehen. Seit der DVD-Veröffentlichung von 2004 hat Hayden Christensen seinen Platz eingenommen.

Werden wir Anakin Skywalker nochmal in Star Wars sehen?

Vor ein paar Monaten erreichte uns das Gerücht, dass Hayden Christensen in naher Zukunft ins Star Wars-Universum zurückkehren wird. Möglich wäre das in der Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor in der Hauptrolle. Offiziell bestätigt wurde die Rückkehr bisher nicht.

Hättet ihr gerne Anakins Machtgeist in Star Wars 8: Die letzten Jedi gesehen?