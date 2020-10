Supernatural bohrt kurz vor Schluss in Deans größter Wunde - und es ist absolut nötig

Dean ist wütend, aber auf die Falschen. Kurz vor dem großen Supernatural-Ende muss er endlich seinen größten Schmerz loslassen und eine wichtige Lektion lernen.

Achtung, Spoiler zu Supernatural: Supernatural ist in wenigen Wochen zu Ende. In der sechstletzten Folge bekommt Dean eine wichtige Lektion, die einen Bogen spannt von seinen Anfängen bis jetzt.

Er will wissen, warum seine Mutter wiederbelebt wurde, wenn sie jetzt erneut tot ist. Gottes Schwester Amara bohrt mit ihrer Antwort tief in Deans Wunden und richtet ihm den Kopf. Er muss den Traum eines besseren Lebens endlich ziehen lassen und seine Wut auf den entscheidenden Endkampf gegen Gott richten.

Deans Entwicklung: Er hat den Tod seiner Mutter Mary nie überwunden

Während Sam seine Mutter nie kennenlernte, war Dean bereits 4 Jahre alt, als sie von einem Dämonen ermordet wurde. Der Verlust der Mutter, der meist abwesende Vater und das viel zu frühe Jagen von Monstern haben ein gewaltiges Helfersyndrom und jede Menge Wut bei Dean erzeugt.

Dean war schon immer im Jäger-Dasein gefangen, ganz im Gegensatz zu Sam, der sich von klein auf nach etwas "Normalem" sehnte. Jedes übernatürlich Monster, das Dean tötete, war zum Teil auch der Mörder seiner Mutter.

Im Staffel 11-Finale belebt Amara Deans uns Sams Mutter Mary Winchester wieder. Damit geht die Serie einen entscheidenden Schritt ins Deans Entwicklung.

Dean muss die Idealvorstellung seiner Mutter und eines besseren Lebens loslassen

Als Mary sich nicht als Deans Bilderbuchmutter entpuppt, die er sich seit seinem 4. Lebensjahr ausmalt, ist er enttäuscht und wütend. Mary hat ihren eigenen Kopf und muss ihren eigenen Weg finden in dieser völlig fremden Welt. Deans Wut macht durchaus Sinn. Er konnte als junger Erwachsener den Prozess nie durchlaufen, seine Eltern als eigenständige Menschen mit Fehlern und Macken kennenzulernen.

Dean durchläuft diesen Prozess in Rekordzeit. In der herzzerreißenden Reunion-Folge, in der Sam, Dean, Mary und John das erste Mal vereint sind, sehen wir Dean in seiner nächsten Evolutionsstufe: zufrieden. In dieser Staffel 14-Episode meint Dean zu Sam, dass er nichts an seinem Leben ändern möchte. Alle Schicksalsschläge haben ihn genau zu dem Menschen gemacht, der er heute ist.

Der erneute und diesmal endgültige Tod von Mary, später in Staffel 14, reißt bei Dean wieder alle Wunden auf. Eine wichtige Szene in Staffel 15 wird Dean hoffentlich helfen, sie endlich loszulassen und damit abzuschließen.



Supernatural bohrt in Deans größter Wunde und macht ihn bereit fürs Finale

In der sechstletzten Folge Supernatural, Staffel 15, Folge 15, namens Gimme Shelter, erklärt Amara, warum sie Mary wirklich wiederbelebt hat. Bisher wussten wir nur, dass sie Dean damit seinen größten Wunsch erfüllt hat. Dean sollte einsehen, dass seine Mutter auch nur ein Mensch ist und dass der Mythos eines besseren Lebens mit ihr nur in seiner Vorstellung existiert.

Die reale, komplizierte Mary ist besser als die idealisierte Mary. Indem er das akzeptiert, kann er auch sein Leben annehmen. Auch wenn Dean diesen Schritt vor ihrem erneuten Tod bereits gegangen ist, scheint es ihm in dieser Szene zum ersten Mal bewusst zu sein.

Das Gespräch ist sichtlich nötig, um Dean zu zeigen, dass weitere 3 Jahre mit seiner Mutter besser sind, als keine. Dass alle Momente mit ihr, die ihm geschenkt wurden, zählen.

Amara wollte Dean mit der Wiederbelebung ebenfalls helfen, seine Wut in den Griff zu kriegen. Das hat nicht geklappt, allerdings ist daran Gott Schuld, der Sam und Dean seit jeher als Spielball für sein persönliches Amüsement benutzte.



Das Gespräch mit Amara hilft Dean hoffentlich, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Jack zu verzeihen und über egoistische Motive hinwegzusehen. Denn er muss mit einem klaren Kopf in die größte Schlacht gehen, die jemals bevorstand. Sam und Dean vs. Gott.

Die letzten Folgen Supernatural laufen gerade wöchentlich bei The CW, bis am 19. November 2020 das Finale zu sehen ist. Die Folgen gibt es immer einen Tag später auch in Deutschland im englischen Original bei Amazon * zu leihen und zu kaufen.



Gemeinsam mit Esther und Max diskutiere ich im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, was Supernatural so besonders macht.

Supernatural hat manchmal mehr Herz als Verstand, aber in allen 15 Jahren auch mehr Highlights als Tiefen. Wir erklären, was das Serienphänomen so besonders macht und warum der Serie ihr Alter nichts anhaben kann.



