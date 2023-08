"Ist das alles?": Herr der Ringe-Star enthüllt überraschend niedriges Gehalt für seine berühmte Mittelerde-Rolle

Das Gehalt eines Hauptdarstellers aus Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie fiel rückblickend überraschend gering aus – obwohl es bis heute seine wohl bekannteste Rolle ist.

Orlando Bloom stand vor 23 Jahren noch ganz am Anfang seiner Karriere, wurde als Elb Legolas in Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie jedoch schlagartig weltberühmt. Umso überraschender ist es da, wie viel bzw. wenig Geld ihm als Gage für seine Rolle gezahlt wurde.

Herr der Ringe-Gehalt: Orlando Bloom verdiente als Legolas sehr wenig

Im ersten Film wechselte Legolas nur 3 Worte mit Frodo. In Teil 2 und 3 bekam Orlando Bloom als einer der neun Gefährten zunehmend mehr zu tun, um seinen Teil zur Mittelerde-Rettung beizutragen. Zu Gast bei der US-amerikanischen Radio-Persönlichkeit Howard Stern sprach Orlando Bloom darüber, dass er als noch frischer Schauspiel-Einsteiger im Jahr 2001 keinerlei Gewinnbeteiligung oder ähnliches für die Herr der Ringe-Trilogie erhielt. Das lenkte das Gespräch auch auf sein Gehalt für die Trilogie, dessen Enthüllung dem Moderator im Video ein geschocktes "Du machst Witze, das ist alles?" entlockte:

Warner Herr der Ringe-Star Orlando Bloom als Legolas

Ich habe nichts bekommen. 175 Tausend [Dollar für drei Filme]. Aber hört mal, das war das größte Geschenk meines Lebens. Ich würde es wieder tun, sogar für die Hälfte des Geldes.

Heruntergebrochen auf die drei Fantasy-Filme sind das etwas mehr als 58.000 Dollar pro Film. Für eine Verpflichtung von mehr als einem Jahr Drehzeit, weil die Trilogie an einem Stück gedreht wurde (plus späteren Nachdrehs). Natürlich erhielt Orlando Bloom auf lange Sicht mehr als nur 175.000 Dollar Gehalt – er wurde für seinen Legolas-Auftritt in der Herr der Ringe-Trilogie mit einer Karriere belohnt. Rollen in der Fluch der Karibik-Reihe sowie in Filmen wie Königreich der Himmel und Elizabethtown folgten.

Dieses Jahr hat Orlando Bloom seine Hauptrolle in der Fantasy-Serie Carnival Row bei Amazon Prime * zu Ende gebracht und ist aktuell im Kino in Gran Turismo zu sehen.

Was verdienten die anderen Herr der Ringe-Stars?

Nicht alle sprechen so offen über ihren Profit als Filmstars wie Orlando Bloom. Doch im Laufe der Jahre ist bei einigen durchgesickert, wer anscheinend mit wie viel Geld aus der Trilogie hervorging. Verglichen mit dem Gehalt der anderen Herr der Ringe-Stars befindet sich der Legolas-Darsteller tatsächlich eher am unteren Ende der Einnahme-Klasse:

Warner Herr der Ringe-Stars und ihre Gagen

Sean Astin erhielt für Der Herr der Ringe eine Gage von 250.000 Dollar.

erhielt für Der Herr der Ringe eine Gage von Elijah Wood (Frodo) bekam anfangs 250.000 Dollar angeboten, was aber später auf 1 Millionen Dollar angehoben wurde.



(Frodo) bekam anfangs 250.000 Dollar angeboten, was aber später auf angehoben wurde. Andy Serkis soll für seine Beteiligung ebenfalls ungefähr 1 Millionen Dollar Gehalt erhalten haben.

Vom (nicht inflationsbereinigten) Gehalt heutiger Superstars ist all das trotzdem noch weit entfernt: Margot Robbie bekam zum Beispiel für Barbie ein Gehalt von 50 Millionen Dollar, während Tom Cruise für Top Gun: Maverick sogar 100 Millionen Dollar eingestrichen haben soll.

