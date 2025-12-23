Ist euch aufgefallen, dass jede Staffel von Stranger Things gleich beginnt?

Stranger Things ist für vieles bekannt, aber diese Sache ist euch bestimmt noch nicht aufgefallen. Jeder Staffelauftakt ist für Mike Wheeler dieselbe Tortur.

Zu Beginn jeder Staffel von Stranger Things sehen wir vor dem Vorspann irgendein ominöses Phänomen. Experimente mit Kindern, Experimente von Russen, das Upside Down und so weiter. Wir bekommen einen Einstieg geliefert, der Wumms hat. Und direkt nach dem Intro passiert in jeder einzelnen der fünf Staffeln dasselbe: Mike ist zu spät dran.

Mike kämpft zu Beginn jeder Stranger Things-Staffel gegen die Zeit

In Staffel 1 werden Mike Wheeler (Finn Wolfhard) und seine Freunde bei einem spannenden Spiel Dungeons & Dragons eingeführt. Doch seine Eltern unterbrechen es: Mike ist schon zu spät dran, seine Freunde nach Hause zu schicken.

In Staffel 2 ist Mike zu spät dran für die Arcade-Halle und köpft das Sparschwein seiner Schwester Nancy für Münzen. Ohne ihr die Sachlage zu erklären oder sich anständig zu entschuldigen, läuft er an seiner Familie vorbei und schwingt sich aufs Fahrrad.

In Staffel 3 ist Mike spät dran für ein Treffen beim Einkaufszentrum mit seiner Clique, da er noch mit Eleven knutschen musste. Als Mike endlich auftaucht, weist Luke sogar genervt darauf hin, dass er "schon wieder" zu spät ist. Staffel 3 ist dabei eine Ausnahme: Es ist die einzige Staffel, bei der Mike anfangs nicht zu Hause ist, sondern bei Eleven und Hopper daheim.

In Staffel 4 liegt Mike verzaubert auf seinem Bett und liest einen Brief von Eleven, bevor ihn Nancy unsanft aus seinen Gedanken reißt. Diesmal ist er spät dran für die Schule und Nancy wirft ihn aus dem Bett, weil sie losfahren will.

In Staffel 5 ist Mike zu spät dran für ... die Toilette. Zumindest fast zu spät, wie er laut brüllt. Mit harschem Klopfen will er Nancy aus dem Badezimmer holen, doch stattdessen befindet sich Joyce Buyers darin.

Diese raffinierte Wiederholung fiel schon vor Staffel 5 einem Fan bei Reddit auf. Auch unsere Schwesternseite Sensacine wies kürzlich darauf hin und veröffentlichte einen thematisch ähnlichen Artikel.

Es wird spannend, ob die Stranger Things-Macher Ross und Matt Duffer auch am Ende der Serie noch einen Verweis auf diesen Anfangs-Gag machen werden. Es würde sich wunderbar verbinden lassen mit einer Zeitreise im Stranger Things-Finale, über die schon lange spekuliert wird.

Wann kommen die letzten Folgen von Stranger Things?

Am 26. Dezember 2026 um 2 Uhr morgens erscheinen die 5., 6. und 7. Folge der finalen Staffel 5. Die 8. und damit allerletzte Folge der Serie veröffentlicht Netflix am 1. Januar um 2 Uhr morgens. Sie wird über zwei Stunden lang sein. Es wird hoffentlich ein epischer Abschluss, der sich gebührend von allen Charakteren verabschiedet. Mit unserer Podcast-Folge könnt ihr euch darauf einstimmen.

