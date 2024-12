Ist Jod Na Nawood ein Jedi? Star Wars: Skeleton Crew Folge 5 überrascht mit großem Twist am Ende

Die 5. Folge von Skeleton Crew bringt uns auf einen luxuriösen wie geheimnisvollen Star Wars-Planeten und enthüllt in den letzten Sekunden Jod Na Nawoods wahres Gesicht.

Das Abenteuer der Skeleton Crew geht weiter. Seit Anfang Dezember folgen wir Wim, Fern, Neel und KB auf der Suche nach ihrem Heimatplaneten. Bisher waren sie dabei jedoch recht erfolglos. Wenngleich der zwielichtige Jod Na Nawood am liebsten direkt die Segel Richtung At Attin setzen würde, landen sie nur auf falschen Planeten.

So auch in der neusten Folge: Kapitel 5 des Weltraumabenteuers führt uns auf eine Welt namens Lanupa (aka Demon's Rest und Battle World), die ein bisschen an Canto Bight aus Star Wars: Die letzten Jedi erinnert. Der Spa-Planet dient den Reichen als Ort der Entspannung – und birgt einige ungeahnte Geheimnisse.

Achtung, es folgen Spoiler!

Skeleton Crew enthüllt den Schatz von At Attin, der schon von Captain Tak Tennod gesucht wurde

In der 5. Folge von Skeleton Crew erfahren wir einige spannende Details zu den zentralen Fragen der Serie, besonders in Hinblick auf At Attin und Jod Na Nawood. Welcher Schatz verbirgt sich auf dem streng abgeriegelten Heimatplaneten der Kinder? Und warum kann Jude Laws Figur die Macht benutzen? Ist er tatsächlich ein Jedi?

Während wir uns durch Indiana Jones-artige Fallen im Untergrundlabyrinth von Lanupa bewegen, stellt sich heraus, dass Jod und die Kids die ganze Zeit an Bord der Onyx Cinder waren – jenem Raumschiff, das dem legendären Captain Tak Tennod gehörte, der mitsamt seiner Crew spurlose in den Weiten des Weltraums verschwunden ist.

Nach jeder Menge Skeletten und einem tödlichen Säurebad gelangt die Skeleton Crew schließlich in Rennods Schatzkammer und erhält einen weiteren Hinweis, der sie Richtung At Attin weist – inklusive der Beschreibung des Schatzes, der sich dort verbirgt: Der wahre Schatz von At Attin ist eine Gelddruckmaschine für Old Republic Credits.

Jod Ja Nawood verrät die Kinder und greift zum Lichtschwert – aber ist er wirkliche in Jedi?

An diesem Punkt beschließt Jod, sein wahres Gesicht zu zeigen: Er beruft sich auf den Piratenkodex und fordert Fern als Captain heraus. Nach allen Warnungen, die die Kinder erhalten haben, ist nun der Moment des Verrats gekommen. Jod stellt sich gegen sie und ist sogar bereit, von seinem "harmlosen, kleinen" Messer Gebrauch zu machen.

Skeleton Crew erreicht damit den Twist vieler klassischer Piratengeschichten und bringt ein zusätzliches Detail ins Spiel: Da wir uns im Star Wars-Universum bewegen, taucht in der Schatzkammer ein blaues Lichtschwert auf, das von Wim falsch herum entzündet wird. Daraufhin schnappt es sich Jod mittels Machtgriff – Cliffhanger, Abspann.

Mit einer Machtbewegung wurde die Figur eingeführt (die Schlüssel im Gefängnis auf Port Borgo). Dennoch hat Jod nie von sich selbst gesagt, dass er ein Jedi ist. Seine Worte und Handlungen geben jedoch einige Hinweise, die ihn immer mehr in die Richtung des Jedi-Ordens rücken. Spannend sind besonders zwei Schlüsselmomente in Folge 5:

Das Lichtschwert und die Macht: Jod ist nicht nur sehr gut darin, die Macht einzusetzen. Mühelos holt er sich sein Messer zurück und bewegt Wims Datapad. Nein, auch der Anblick eines Lichtschwerts scheint ihm sehr vertraut, genauso wie der Umgang damit. Jod sieht diese Waffe nicht zum ersten Mal, sondern weiß genau, mit was für einem mächtigen Gegenstand er es zu tun hat.

Jod ist nicht nur sehr gut darin, die Macht einzusetzen. Mühelos holt er sich sein Messer zurück und bewegt Wims Datapad. Nein, auch der Anblick eines Lichtschwerts scheint ihm sehr vertraut, genauso wie der Umgang damit. Jod sieht diese Waffe nicht zum ersten Mal, sondern weiß genau, mit was für einem mächtigen Gegenstand er es zu tun hat. Die Lehren der Jedi: Im Vieraugengespräch mit Wim auf der Onyx Cinder zeigt sich Jod von seiner Jedi-haftesten Seite bisher. Er zitiert er einen Satz, den auch Qui-Gon Jinn gegenüber Anakin Skywalker in Episode I anbringt ("Deine Wahrnehmung bestimmt seine Realität") und rät ihm, sich von all seinen Bindungen zu lösen – von seinen Zweifeln, seinen Ängsten und seinen Eltern. Das klingt wie eine weitere Lektion, die Anakin (auf schmerzhafte Weise) in den Prequels lernen musste.

Eine endgültige Antwort auf Jods Vergangenheit haben wir nicht. Inzwischen dürfte aber klar sein, er hat die Macht nicht zufällig entdeckt hat, sondern bestens über die Lehren der Jedi Bescheid weiß. Gegenüber Wim enthüllt er, dass er sich von seinen Bindungen gelöst hat. Könnte er ein Jüngling sein, der sich nach der Order 66 auf eigene Faust durchschlagen musste und so auf die schiefe Bahn als Pirat gekommen ist?

Wann geht Skeleton Crew mit Folge 6 weiter?

Die 6. Folge der 1. Staffel von Skeleton Crew erscheint am 1. Januar 2025 bei Disney+. Auf dem Regiestuhl erwartet uns ein vertrautes Gesicht aus dem Mandoverse: Bryce Dallas Howard, die bereits Folgen von The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett inszeniert hat. Danach erwarten uns noch zwei weitere Kapitel.