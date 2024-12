Skeleton Crew erklärt: Was hat es mit dem neuen Star Wars-Planeten At Attin auf sich?

In Skeleton Crew spielt der Planet At Attin eine wichtige Rolle. Offenbar hat bisher aber niemand im Star Wars-Universum davon gehört. Warum taucht er auf keiner Sternenkarte auf?

Stellt euch vor, ihr habt euch verlaufen, aber niemand kann euch weiterhelfen, weil die Person noch nie etwas von eurer Heimat gehört hat. Genau das ist die Ausgangssituation von Skeleton Crew, der neuesten Realserie aus dem Star Wars-Universum. Vier Kinder verloren im Weltraum – und niemand kennt ihren Heimatplaneten.

Dabei lernen wir At Attin, so der Name der Heimat von Wim, Fern, Neel und KB, als einen blühenden, friedlichen Planeten kennen. Es ist ein Ort, der auf den ersten Blick einer Utopie gleicht, ehe mehr und mehr Geheimnisse zum Vorschein kommen. Was ist hier los? Wir haben alle bekannten Infos zu At Attin zusammengefasst.

Achtung, es folgen Spoiler!

Das große Geheimnis um At Attin erklärt: Der neue Star Wars-Planet ist in der Vergangenheit gefangen

Zuerst einmal überrascht die Feststellung: Über At Attin gibt es bisher keine Informationen. Weder im offiziellen Star Wars-Kanon noch im Expanded Universe, den sogenannten Star Wars Legends, ist etwas über den Planeten vermerkt. Er ist eine komplette Neuerfindung der Serie. Alles, was wir über At Attin wissen, stammt aus Skeleton Crew.

So idyllisch At Attin auf den ersten Blick wirkt: Schon in der ersten Episode wird klar, dass hier im Hintergrund mysteriöse Dinge vor sich gehen und die Gesellschaft von strengen Regeln zusammengehalten wird. Was geht hier vor sich? Nach und nach finden wir drei interessante Dinge über den geheimnisvollen Planeten heraus:

Abgeschottet: So fortschrittlich At Attin wirkt – der Planet ist komplett abgeschottet vom Rest der Galaxis und taucht auf keiner Sternenkarte auf.

So fortschrittlich At Attin wirkt – der Planet ist komplett abgeschottet vom Rest der Galaxis und taucht auf keiner Sternenkarte auf. Barriere: At Attin wird von einer grünlich-bläulichen Barriere umgeben, damit niemand auf dem Planeten landen oder ihn verlassen kann.

At Attin wird von einer grünlich-bläulichen Barriere umgeben, damit niemand auf dem Planeten landen oder ihn verlassen kann. Schatzplanet: Unter Piraten ist At Attin nur in Form von Legenden und Mythen bekannt und wird als der verlorene Schatzplanet bezeichnet.

Die spannendste Erkenntnis ist jedoch eine andere: Alle Bewohner:innen müssen ihren Teil zum Großen Werk beitragen. Das beginnt bereits bei den Kindern in der Schule. Mehr oder weniger dezent werden sie zu Karrierewegen hingeführt, die jenem Großen Werk verschrieben sind – um den Frieden in der Galaxis zu wahren.

Moment? Der Republik? Ist Skeleton Crew nicht nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter auf der Star Wars-Timeline angesiedelt und müsste damit in der Zeit der Neuen Republik spielen? Gut aufgepasst. Denn ja, Skeleton Crew spielt definitiv während der Zeit der Neuen Republik. Nur At Attin hat das verschlafen.

Das Große Werk verrät: An At Attin sind die schlimmsten Star Wars-Katastrophen einfach vorbeigezogen

Die Bewohner:innen von At Attin leben nach wie vor im Glauben, dass um sie herum die Hohe Republik existiert, wie wir sie dieses Jahr in The Acolyte gesehen haben. Darauf deutet zumindest die Verwendung des Begriffs Großes Werk hin.

Das Große Werk (oder auch die Große Erneuerung) wurde als Begriff von der Obersten Kanzlerin Lina Soh in der Zeit der Hohen Republik geprägt. Gemeint sind damit u.a. Bauwerke, die die Galaxis vorwärts- und zusammenbringen sollen, etwa der Starlight Beacon, der in den Hohe Republik-Romanen eine wichtige Rolle spielt.

Womöglich steckt At Attin sogar noch ein Stück weiter in der Vergangenheit fest. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei Wims Pausengeld um alte republikanische Credits, die außerhalb des Planeten ein Vermögen wert sind. Auch hierfür hat Star Wars eine Ära definiert. Sie trägt, wenig spektakulär, den Namen Alte Republik.

Alle Star Wars-Zeitalter im Überblick:

Die Anfänge der Jedi (26.000 VSY bis 20.000 VSY)

(26.000 VSY bis 20.000 VSY) Die Alte Republik (20.000 VSY bis 501 VSY)

(20.000 VSY bis 501 VSY) Die Hohe Republik (500 VSY bis 100 VSY)

(500 VSY bis 100 VSY) Der Fall der Jedi (100 VSY bis 19 VSY)

(100 VSY bis 19 VSY) Die Herrschaft des Imperiums (18 VSY bis 1 VSY)

(18 VSY bis 1 VSY) Das Zeitalter der Rebellion (0 NSY bis 5 NSY)

(0 NSY bis 5 NSY) Die Neue Republik (6 NSY bis 27 NSY)

(6 NSY bis 27 NSY) Der Aufstieg der Ersten Ordnung (28 NSY bis 35 NSY)

(28 NSY bis 35 NSY) Der Neue Jedi-Orden (36 NSY bis unbekannt)

Das Geheimnis um At Attin ist Nebensache: Viel wichtiger ist der Planet für die Coming-of-Age-Geschichte

Doch warum wurde At Attin vom Rest der Galaxis abgeschirmt? Versteckt sich auf dem Planeten wirklich ein großer Schatz? Das sind auf den ersten Blick die leitenden Fragen, die sich aus dem Staffelauftakt ergeben. Aus erzählerischer Perspektive ist eine andere Sache jedoch deutlich spannender, nämlich der Moment des Erwachens.

Die halbe Star Wars-Geschichte ist an At Attin vorbeigezogen, allen voran der Niedergang der Republik, die Auslöschung der Jedi und der Aufstieg des Imperiums. Niemand weiß um den Schrecken der Order 66 und das Aufkommen der Rebellion. Hier verbirgt sich sehr viel dramaturgisches Potenzial, das in den nächsten Folgen ausgespielt werden kann.

Wim, der größte Jedi-Fan der Galaxis, ist das beste Beispiel dafür. Stundenlang könnte er sich in den Geschichten über die Hüter:innen des Friedens vertiefen. Doch er hat keine Ahnung, dass der Orden schon lange nicht mehr existiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er mit der Realität konfrontiert wird und seine Träume zerplatzen.

Das Geheimnis um At Attin spielt somit perfekt in das Coming-of-Age-Motiv, das die Serie auf sämtlichen Ebenen durchzieht. Nicht nur sind die jungen Figuren verloren im Weltraum und finden ihren Weg nicht nach Hause. Sie müssen sogar dieses Zuhause komplett hinterfragen. Denn At Attin ist in einer Zeit gefangen, die nicht mehr existiert.