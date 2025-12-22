Jack Black entfesselt mit Horror-Reboot Anaconda das letzte Comedy-Highlight des Jahres im Kino

Jack Black bringt mit Anaconda ein Kult-Franchise der 90er zurück. Die Horror-Comedy wird dank eines starken Star-Duos zu vielen Lachanfällen bei Fans sorgen.

Die 90er standen im Zeichen der Schlange. Das gilt zumindest, wenn man Anaconda-Fans fragt: Der Horrorfilm, den beim Start noch viele Kritiker:innen für völligen Trash hielten, entwickelte sich zum Kassenhit und Kultfilm, der ganze drei Sequels nach sich zog. Für alle begeisterten Fans ist jetzt das Meta-Reboot Anaconda im Kino gelandet, das dank Jack Black (Ein Minecraft Film) und Paul Rudd (Ant-Man) das wohl letzte Comedy-Highlight des Jahres darstellt.

Horror-Comedy als Meta-Fortsetzung: Darum geht's in Anaconda

Anaconda dreht sich um die Kindheitsfreunde Doug (Black), Griff (Rudd), Kenny (Steve Zahn) und Claire (Thandiwe Newton), die alle für sich in der drögen Alltagsroutine ihrer Jobs festhängen. Griff erinnert sich an die filmbegeisterten Tage ihrer Jugend und überredet Doug dazu, sich einen langgehegten Wunsch zu erfüllen: Er wird den Kultfilm Anaconda als Regisseur neu auflegen.

Schaut hier den Trailer zu Anaconda:

Anaconda - Trailer (Deutsch) HD

Gesagt, getan – die Truppe reist mit einem äußerst spärlichen Budget ins Amazonas-Gebiet, um den Film zu drehen. Doch plötzlich begegnet ihnen tatsächlich eine gigantische Anaconda, die droht, ihnen allen den Garaus zu machen.

Jack Black und Paul Rudd machen Anaconda zum Comedy-Erfolg

Nahm sich der erste Anaconda-Film noch als Horrorfilm und Der weiße Hai-Kopie ernst, ist das Reboot von Anfang an auf Comedy ausgelegt: So begleiten wir Griff bei seinem stümperhaften Versuchen, in Hollywood als Schauspieler Fuß zu fassen – etwa versaut er die dramatische Szene in einer Arztserie durch einen völlig unpassenden britischen Akzent.

Und tatsächlich bietet der Humor die größte Stärke des Films: Gerade Rudd und Black liefern mit ihrem unbestreitbaren Comedy-Talent regelmäßig Szenen ab, die ihre Fans vor Lachen in die Knie gehen lassen werden. Eine Sequenz etwa, in der Dougs Freunde ihm ein Wildschwein auf den Rücken binden und schließlich seine völlig wahnwitzige Flucht vor der Anaconda mitansehen müssen, könnte viele Kinosäle mit schallendem Gelächter füllen.

Anaconda ist ein Meta-Spaß auf das Filmemachen

Den puren Spaß der Dialoge und Situationen unterstützt dabei der Meta-Aspekt des ganzen Films: Als sich die Vierertruppe zu Beginn ihre als Kinder gedrehten Filme ansehen, ist deren Überzogenheit nicht nur lustig, sondern auch charmant: In den schlecht sitzenden Kostümen, dem amateurhaften Schauspiel und den hyperdramatischen Pointen stecken nicht nur Witze, sondern auch ein Herz für die Liebe zum Filmemachen.

Ähnlich charmant wirken die Meta-Scherze, die sich zwischen filmischer und tatsächlicher Realität hin- und herwandeln, wenn etwa Rudds Griff ganz im Hintergrund eines S.W.A.T.-Posters auftaucht oder ein Cameo-Star des ersten Anaconda-Films einem damaligen Co-Star einen süffisanten Tiefschlag verpasst.

Trotz Schwächen: Anaconda ist ein voller Erfolg für Fans für Jack Black und Paul Rudd

Trotz all des Humors und Charmes reicht es zum großen Wurf leider nicht. Zu sehr stützt sich der Film in der zweiten Hälfte auf Actionszenen, die schlicht besser aussehen müssten, um gut zu funktionieren. Auch verschenkt der Film die Hälfte seines Casts – Thandiwe Newton etwa bekommt so gut wie nichts zu tun und arbeitet dem Front-Duo als blasse Seelsorgerin und noch blasserer Love Interest zu.

Wer aber an dem Humor der neuen Jumanji-Filme, der Minecraft-Adaption oder Vorbilder?! gefallen findet, wird auch mit Anaconda auf seine Kosten kommen. Regisseur Tom Gormican (Massive Talent) hat an das Horror-Trash-Franchise eine effektive Komödie angeschlossen – ob ihr ein ähnliches Kult-Schicksal beschieden ist wie dem Original, bleibt abzuwarten.

Anaconda läuft ab dem 25. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.