Kevin – Allein zu Haus ist nur auf Platz 2: Das ist der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten

Kevin – Allein zu Haus ist einer der beliebtesten Feiertagsklassiker, der 1990 ein Riesenerfolg im Kino war. Doch läuft ihm in Sachen Einspielergebnis ein anderer Weihnachtsfilm den Rang ab.

Sissi, Stirb langsam oder doch Tatsächlich ... Liebe? Die Antwort auf die Frage nach DEM Weihnachtsklassiker fällt oftmals sehr unterschiedlich aus. Sicherlich gehört für viele Filmfans auch die Slapstick-Komödie Kevin - Allein zu Haus zum alljährlichen Pflichtprogramm, wenn die besinnliche Zeit begonnen hat.

Der chaotisch-herzliche Spaß aus dem Jahr 1990 machte Hauptdarsteller Macaulay Culkin zum Kinderstar und wurde zu einem gigantischen Kino-Hit. Weltweit spielte der Film über 476 Millionen US-Dollar ein . Eine vor allem für die damalige Zeit beeindruckende Zahl, die allerdings von einem anderen Weihnachtsfilm noch getoppt werden konnte: der Animationskomödie Der Grinch.

Der Grinch von 2018 ist der erfolgreichste Weihnachtsfilm aller Zeiten

Der Grinch ist eine Adaption des Kinderbuchs Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat von Dr. Seuss (Der Lorax). Die Vorlage aus dem Jahr 1957 erfreut sich besonders in den USA großer Beliebtheit und erlangte hierzulande vor allem durch die gleichnamige 2000er-Realverfilmung mit Jim Carrey größere Bekanntheit.

Die animierte Version von 2018 ist das gemeinsame Regie-Debüt von Scott Mosier und Yarrow Cheney. Erzählt wird darin die Geschichte eines grün behaarten Wesens namens Grinch, das einen erklärten Hass gegen das Weihnachtsfest hegt. Um den Bewohner:innen seines Wohnortes Whoville die Freude an den Feiertagen zu nehmen, beschließt es, an Heiligabend sämtliche Weihnachtsgeschenke zu klauen.

Während im englischen Originalton Sherlock-Star Benedict Cumberbatch die mürrisch-schrullige Titelfigur spricht, lieh in der deutschen Synchronfassung Kult-Komiker Otto Waalkes dem Grinch seine Stimme.

Offenbar zwei kluge Entscheidungen, denn sowohl in den USA als auch in Deutschland war Der Grinch ein Publikumsmagnet. Allein bei uns lockte der Animationsfilm über 2,3 Millionen Zuschauer:innen in die Kinos und landete damit auf Platz 8 der deutschen Jahrescharts 2018 .

Weltweit brachte es das Werk auf insgesamt über 540 Millionen US-Dollar Einnahmen an den Kinokassen und ließ damit Kevin – Allein zu Haus in der Rangliste der erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten hinter sich. Fairerweise muss man jedoch dazu erwähnen, dass Der Grinch mit einem Budget von 75 Millionen US-Dollar ungefähr das Vierfache von Kevin gekostet hat. Ein voller Erfolg bleibt der Animationsfilm damit aber natürlich dennoch.

Der Vollständigkeit halber verraten wir euch hier noch die Top 5 der erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten (jeweiliges Einspielergebnis in US-Dollar):

Platz 1: Der Grinch (2018) mit 540 Millionen

Der Grinch (2018) mit 540 Millionen Platz 2: Kevin – Allein zu Haus (1990) mit 476 Millionen

Kevin – Allein zu Haus (1990) mit 476 Millionen Platz 3: Alvin und die Chipmunks - Der Kinofilm (2007) mit 365 Millionen

Alvin und die Chipmunks - Der Kinofilm (2007) mit 365 Millionen Platz 4: Kevin - Allein in New York (1992) mit 359 Millionen

Kevin - Allein in New York (1992) mit 359 Millionen Platz 5: Der Grinch (2000) mit 346 Millionen

