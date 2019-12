Jackass 4 kommt doch: Starttermin der Fortsetzung steht schon fest

Nach fast zehn Jahren kehrt Johnny Knoxville zurück und brettert mit Jackass 4 erneut in Einkaufswagen über verlassene Parkplätze und stellt sich fragwürdigen Mutproben.

Eigentlich ist es ein Wunder, dass Johnny Knoxville noch am Leben ist. Mit seiner Crew legte er ab 2000 in der MTV-Serie Jackass einen waghalsigen Stunt nach dem anderen hin, spielte seinen "Freunden" Streiche, die an der Würde des Menschen kratzten und stellte sich irren Mutproben, bei denen man sich nur an den Kopf fassen konnte.

Jetzt auf Netflix: Einer der schlechtesten deutschen Actionfilme

Beim Publikum kamen die verstörenden Bilder jedenfalls so gut an, dass gleich mehrere Kinofilme sowie mit Jackass Presents: Bad Grandpa sogar ein Ableger folgten. Neun Jahre nach dem letzten Film Jackass 3D erreicht uns nun über Deadline die Meldung, dass Knoxville, der mittlerweile schon die 50 Lebensjahre ansteuert, einen 4. Jackass-Film drehen wird.

Jackass 4 hat schon einen Kinostart

Nicht nur die Ankündigung von Jackass 4 kommt dabei überraschend. Paramount verkündete auch gleich den offiziellen Kinostart: Am 5. März 2021 soll es soweit sein. Sollte der Film auch in Deutschland erscheinen, gehen wir von einem ähnlichen Startdatum aus.

Ob Knoxville selbst oder seine alten Weggefährten Steve-O und Bam Margera auch wieder vor der Kamera auftreten, ist noch nicht bekannt. Die Einführung einer neuen Generation von Masochisten wäre jedenfalls nicht auszuschließen.

Ryan Dunn, der von Anfang an dabei war und auch in der MTV-Serie Viva la Bam regelmäßig auftrat, verstarb 2011 unter Alkoholeinfluss bei einem Autounfall. Auch ein Großteil der alten Crew hatte weitere Jackass-Filme in den letzten Jahren ausgeschlossen.

Wer auch immer sich den neuen Mutproben stellt, wir können fest davon ausgehen, dass Jackass 4 erneut sämtliche Grenzen des guten Geschmacks überschreiten und uns waghalsige Manöver zeigen wird, bei denen Knochenbrüche noch das geringste Übel sind.

Freut ihr euch auf Jackass 4?