James Bond: Daniel Craig ist total angepisst wegen überzogenen Gerüchten

In einem neuen Interview sprach Daniel Craig jetzt über seinen finalen James Bond-Auftritt. Im Zusammenhang mit dem Film ist er vor allem von der extremen Berichterstattung genervt.

Im Zuge der Verschiebung des kommenden James Bond-Films wegen des Coronavirus fällt auch die große Presse-Tour der Beteiligten erstmal ins Wasser. Einige geplante Auftritte und Interviews fanden jetzt aber doch noch statt oder wurden veröffentlicht. Darunter ist auch ein langes neues Interview mit Daniel Craig, der gegenüber GQ ausführlich über seine Karriere-Geschichte und seinen finalen Auftritt mit James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben spricht.

In dem Gespräch kam der Schauspieler auch auf die vielen negativen Gerüchte und harschen Berichte zu sprechen, von denen der neue Bond-Film begleitet wurde, und zeigte sich diesem Thema noch immer gereizt gegenüber.

Daniel Craig nimmt neuen Bond-Film vor negativer Presse in Schutz

Mehrere Berichte ließen das Bild einer katastrophalen Produktion des neuen Bond-Films entstehen. Vom Ausstieg des ursprünglichen Regisseurs Danny Boyle über die ernstzunehmende Knöchelverletzung von Daniel Craig bis hin zu einem Drehbuch, mit dem lange wohl niemand so recht zufrieden war, reichen die Meldungen, die Keine Zeit zu sterben eher wie ein hoffnungsloses Sorgenkind erscheinen lassen.

Im GQ-Interview sprach sich Daniel Craig genervt gegen diese negative Berichterstattung aus und betonte den Einsatz der ganzen Crew:

Es macht mich wütend. Weil ich mir einfach denke: 'Verflucht unseren Film nicht.' Und außerdem geben wir hier unser Bestes.

© Universal Daniel Craig als James Bond

Auch wenn der neue Bond jetzt nochmal von April auf November verschoben wurde, ist der Film so gut wie fertiggestellt. Wie Craig am Ende des GQ-Interviews verrät, hat er sich den Blockbuster schon angeschaut - ohne Score und ohne komplette Spezialeffekte. Seiner Meinung nach funktioniert er. So endet das Interview dann auch mit einem "Hallelujah" des Stars.

James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben startet nach der Verschiebung am 12. November 2020 in den deutschen Kinos.

