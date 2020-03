James Bond 25-Kinostart wegen Coronavirus abgesagt: Neuer Termin steht fest

Die Hysterie um den Coronavirus hat gesiegt. Der Kinostart des neuen James Bond-Films wurde jetzt auf November 2020 verschoben.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass die größte Bond-Fanseite einen offenen Brief veröffentlicht hat, in dem die Verschiebung des Starttermins von James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben gefordert wurde. Grund dafür ist der Coronavirus und die Angst vor der Ansteckung. Jetzt hat die Hysterie tatsächlich triumphiert.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurde der bisherige Starttermin des finalen Bond-Films mit Daniel Craig gestrichen und verschoben. Ein neuer Termin wurde ebenfalls schon verkündet.

James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben startet wegen dem Coronavirus erst im November

Wie aus der Meldung des Hollywood Reporter hervorgeht, wurde der Kinostart des kommenden Bond-Films von April auf November verschoben. In Großbritannien startet der Film am 12. November 2020, in den USA am 25. November 2020.

© Universal Pictures James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben mit Daniel Craig

Hinter der Entscheidung steckt vor allem die Sorge, dass dem Blockbuster aufgrund der zahlreichen geschlossenen Kinos in China und vielen weiteren Kinoschließungen in Südkorea, Italien und Japan massive Verluste drohen könnten. Hunderte Millionen von Dollar sind dabei im Gespräch.

Damit ist Keine Zeit zu sterben der erste große Studio-Blockbuster, der aufgrund des Coronavirus von einer solchen Verschiebung betroffen ist. Es könnte jedoch nicht der einzige bleiben. Auch Disney dürfte bei schon bald anstehenden Blockbustern wie dem Mulan-Realfilm aktuell in Erwägung ziehen, den Kinostart zu verschieben.

James Bond: Keine Zeit zu sterben - Alle wichtigen Infos zum 25. Film von 007

Der neue Termin für den deutschen Kinostart des kommenden Bond-Films steht noch nicht fest. Wir rechnen aber ebenfalls mit einem Start im November.



Was haltet ihr von der Startverschiebung des neuen Bond-Films wegen dem Coronavirus?