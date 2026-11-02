Ist er der neue James Bond? Das sagt Jack Lowden selbst dazu

Die Gerüchteküche um den neuen James Bond-Darsteller brodelt seit Monaten. Nun äußert sich Top-Favorit Jack Lowden erstmals selbst zu den Spekulationen um die Neubesetzung von Agent 007.

007-Fans brauchen zurzeit viel Geduld: Drei Stars sollen noch um die Rolle von James Bond kämpfen, die nach dem Abtritt von Daniel Craig neu besetzt wird. Einer der Favoriten ist der schottische Schauspieler Jack Lowden, der sich vor allem mit seiner Rolle im sechsteiligen Spionage-Thriller Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb ins Rennen um den Agenten gebracht hat. Nun äußert er sich erstmals selbst zu den Gerüchten.

Jack Lowden versucht, die James Bond-Gerüchteküche zu beruhigen

In einer Coverstory für GQ , die gerade erschienen ist, wurde Jack Lowden auf die James Bond-Besetzung angesprochen. Aufhänger dafür war eine Äußerung seines Slow Horses-Co-Star Gary Oldman. Dieser verkündete vor kurzem, ein Bond sei bereits gefunden worden – und wünschte im gleichen Atemzug Lowden alles Gute. Lowden reagiert verhalten auf die Frage und geht dann vor allem auf Oldmans Glückwünsche ein:

Das ist alles sehr schmeichelhaft. Es ist schön, erwähnt zu werden – egal in welcher Rolle –, aber ich werde mich zu diesem Trubel einfach nicht äußern. Es ist sehr nett, und Gary ist ein Schatz – es ist besonders schön, wenn so etwas von jemandem wie ihm kommt. Aber ich schenke dem nicht wirklich Beachtung.

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Weiter weist er darauf hin, dass jeder junge Schauspieler, der “nicht gerade einen schrulligen Künstlertyp spielt, mit Gerüchten bombardiert” würde, sobald er einen Anzug trage. Kieran Morris, der das Interview geführt hat, wechselt daraufhin das Thema.

In diesen Serien ist James Bond-Favorit Jack Lowden bald zu sehen

Wer sich selbst ein Bild von Lowden im Anzug machen will, ist bei der Thriller-Serie Slow Horses an der richtigen Adresse. Gerade erst wurden 8 (!) Staffeln für die Anti-James-Bond-Serie bestätigt. Das GQ-Interview dreht sich außerdem um Lowdens anstehenden Auftritt als Jane Austens ikonischer Mr. Darcy im perfekten Bridgerton-Ersatz, der bald auf Netflix erscheint.

Ob der Schauspieler dann tatsächlich auch bald als 007 zu sehen sein wird, lässt sich nur mutmaßen. Lowden hält sich britisch vornehm bedeckt – und bestätigt damit, dass er gut in die Rolle das Geheimagenten passen könnte. Neben ihm sollen auch noch Josh O'Connor und Callum Turner sowie eine unbekannte vierte Person im Rennen sein.