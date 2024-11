James Bond-Star Rami Malek wird zum Rache-Killer: Erster Trailer zum perfekten Reacher-Ersatz 2025

In einem neuen Action-Thriller macht Bond-Bösewicht Rami Malek Jagd auf die Mörder seiner Frau. Der erste Trailer zum John Wick- und Reacher-Ersatz verspricht krachende Unterhaltung.

Bis Reacher-Fans die 3. Staffel des Amazon-Hits bekommen, wird noch viel Zeit vergehen. Davor kommt immerhin ein neuer Action-Thriller ins Kino, mit dem sich die Wartezeit etwas leichter überbrücken lässt. In The Amateur tritt Rami Malek in der Hauptrolle einen erbitterten Rachefeldzug an, um Vergeltung für seine ermordete Frau zu verüben. Einen ersten Eindruck davon liefert euch der frische Trailer zum Film.

Schaut hier den deutschen Trailer zu The Amateur mit Rami Malek:

The Amateur - Trailer (Deutsch) HD

Rami Malek tritt Rachefeldzug an: Das ist die Story des Action-Thrillers The Amateur

Der Mr. Robot- und Bohemian Rhapsody-Star, der zuletzt auch als Bösewicht im finalen James Bond-Film mit Daniel Craig zu sehen war, spielt in The Amateur den CIA-Decoder Charlie Heller. Als dieser seine Frau durch einen Terroranschlag verliert, schwört er Rache. Ohne besonders ausgeprägte körperliche Fähigkeiten und Waffen-Skills verlässt er sich auf seinen scharfen Verstand, um Rache an den Tätern zu üben. Dadurch gerät er bald ins Visier seiner Auftraggeber.

Der erste Trailer verspricht schon mal kurzweilige Action-Unterhaltung, die sich Fans von Reacher, John Wick oder The Accountant mit Ben Affleck auf die Watchlist packen sollten!

Neben Malek sind in The Amateur weitere Stars wie Laurence Fishburne (Matrix), Jon Bernthal (Sicario) und Rachel Brosnahan dabei. Letztere wird 2025 auch noch an der Seite des neuen Superman David Corenswet in der Rolle von Lois Lane im Kino zu sehen sein.

The Amateur basiert übrigens auf dem gleichnamigen Roman von Robert Littell aus dem Jahr 1981. Damals wurde das Buch schon mal unter dem deutschen Titel Der Zweite Mann verfilmt.



Wann startet der Reacher-Ersatz The Amateur im Kino?

In Deutschland läuft der Action-Thriller mit Rami Malek ab dem 10. April 2025 in den Kinos. Nächstes Jahr soll auch die 3. Staffel Reacher bei Amazon Prime starten. Ein genaues Datum ist aktuell noch nicht bekannt.