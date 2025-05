James Cameron bestätigt seinen nächsten Film nach Avatar: Es geht um eine unglaubliche wahre Geschichte

Die Avatar-Reihe soll James Cameron nicht bis an sein Lebensende als Regisseur beschäftigen. Der Blockbuster-Gott plant ein konkretes neues Filmprojekt, über das er jetzt nochmal gesprochen hat.

Noch dieses Jahr soll mit Avatar 3: Fire and Ash endlich der heißersehnte nächste Teil aus dem Sci-Fi-Universum von James Cameron ins Kino kommen. Da das Franchise noch viel weiter in die Zukunft durchgeplant ist, wirkt es so, als würde der Regisseur bis an sein Lebensende nichts anderes mehr drehen als Avatar-Filme.

Cameron will den Regiestuhl aber nicht mehr die ganze Zeit besetzen. Letztes Jahr kündigte er bereits ein neues Filmprojekt an, das er nach seiner Avatar-Zeit inszenieren will. Jetzt hat er es nochmal bestätigt und einen neuen Schritt bezüglich der Vorlage unternommen.

Neues Filmprojekt von James Cameron über wahre Geschichte nimmt weiter Form an

Im September 2024 berichteten wir erstmals darüber, dass der Regisseur einen Film über Tsutomu Yamaguchi plant. Der Japaner überlebte 1945 beide Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Im August 2025 erscheint ein neues Sachbuch mit dem Titel Ghosts of Hiroshima, das seine Geschichte genauer schildert und als Grundlage für den geplanten Film des Regisseurs dienen soll.

Laut Deadline hat Cameron jetzt den Schauspieler Martin Sheen (Apocalypse Now) als Erzähler für das Hörbuch zu Charles Pellegrinos Werk verpflichtet. Der Regisseur soll bis heute vom Voice-Over des Stars aus dem Antikriegsfilm-Meilenstein von Francis Ford Coppola begeistert sein.

Gegenüber dem Branchen-Portal sprach der Avatar-Schöpfer auch schon über sein geplantes Filmprojekt:

Es ist ein Thema, über das ich schon immer einen Film machen wollte und mit dem ich mich seit Jahren auseinandersetze. Ich traf Tsutomu Yamaguchi, einen Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, nur wenige Tage vor seinem Tod. Er lag im Krankenhaus. Er übergab uns den Staffelstab seiner persönlichen Geschichte, also muss ich es tun. Ich kann mich nicht davon abwenden.

Wann startet der James Cameron-Film über Atombomben-Geschichte im Kino?

Bis jetzt ist es schwer einzuschätzen, wann der Regisseur den Film über Tsutomu Yamaguchi realisiert. Nach der Fertigstellung von Avatar 1-4 war es zuerst nicht gesichert, dass Cameron auch beim fünften Teil der Reihe Regie führt. Er sprach zuletzt jedoch selbst darüber , bei dem Franchise auf dem Regiestuhl weitermachen zu wollen.

Mit dem Dreh des Historienfilms nach wahren Begebenheiten könnte er dadurch erst viel später beginnen. Vor 2028 rechnen wir also definitiv nicht mit einer Veröffentlichung des Projekts.