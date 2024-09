James Camerons erster Historienfilm seit Titanic steht fest: Die wahre Geschichte eines Mannes, der 2 Atombomben überlebte

Seit Titanic hat James Cameron keinen Film mehr außer den Avatar-Teilen gedreht. Das ändert sich nun mit der unglaublichen Geschichte eines Mannes, der beide Atombomben über Japan erlebte.

Tsutomu Yamaguchi ist vielleicht der Mann mit dem gleichzeitig wenigsten und meisten Glück aller Zeiten. 1945 erlebte er den amerikanischen Atombombenabwurf über Hiroshima – und überlebte ihn. Daraufhin machte er sich mit dem Zug nach Nagasaki auf, wo eine zweite Atombombe gezündet wurde. Auch diese überlebte Yamaguchi, der erst im Jahr 2010 verstarb. James Cameron macht nun seinen nächsten Film über ihn.

Das heißt, sobald sein umfassender Avatar-Zeitplan es ihm erlaubt. Es wäre der erste Nicht-Avatar-Film Camerons seit Titanic ... und sein nächster Historienfilm.

Last Train From Hiroshima: James Camerons nächstes Filmprojekt

Laut Deadline erwarb James Cameron die Rechte an zwei Sachbüchern zum Thema: Ghosts of Hiroshima und Last Train From Hiroshima, beide von Charles Pellegrino. Zeugenberichte und neuste wissenschaftliche Erkenntnisse sollen die Vorlage für ein historisches Biopic liefern, das der renommierte Regisseur als "kompromisslosen Spielfilm" bezeichnet. Vielleicht sogar als Gegenstück zu Christopher Nolans Historiendrama Oppenheimer, das die japanische Opferperspektive komplett ausblendete.

Cameron sprach gegenüber Deadline auch über sein Treffen mit Yamaguchi, den er 2010 zusammen mit Buchautor Pellegrino besuchte:

Es ist ein Thema, über das ich einen Film machen wollte, aber damit haderte, wie ich es anstelle. Ich traf Tsutomu Yamaguchi, einen Überlebenden von sowohl Hiroshima als auch Nagasaki, nur wenige Tage bevor er verstarb. Er war im Krankenhaus. Er übergab den Staffelstab seiner persönlichen Geschichte an uns, deshalb muss ich es tun. Ich kann mich davon nicht abwenden.

Nuklearkriege interessieren Cameron nicht erst seit seiner Begegnung mit Yamaguchi. Bereits in seinen Terminator-Filmen verarbeitete er die Angst vor der atomaren Auslöschung, die er in seinem Sci-Fi-Horrorfilm als "jüngstes Gericht" bezeichnet.