James Cameron plante Spider-Man-Film mit Leonardo DiCaprio – und einer völlig bizarren Erotik-Szene

Avatar-Macher James Cameron wollte in den 90ern einen Spider-Man-Film mit Leonardo DiCaprio drehen. Teile des Drehbuchs enthüllen eine skurrile erotische Sequenz.

Die Geschichte von Spider-Man ist voller verpasster Gelegenheiten. Bevor der Marvel-Liebling mit Spider-Man 2002 zum Mega-Erfolg wurde, wollte Avatar-Regisseur James Cameron den Spinnenmann auf die Leinwand bringen. Mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Und einer ungewöhnlichen Sex-Szene.

James Cameron wollte mit Leonardo DiCaprio Spider-Man-Erotik auf einer Brücke drehen

Wie Cameron unter anderem 1997 in der Howard Stern Show enthüllte, plante er einen Spider-Man-Film mit DiCaprio in der Hauptrolle. Am Ende scheiterte das Projekt zwar, große Teile des Drehbuchs wurden aber veröffentlicht. Und es gibt Szenen, die manchen Spidey-Fans die Schamesröte ins Gesicht treiben würden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Inverse berichtet, existierte im Skript eine ziemlich verruchte Sex-Szene zwischen Peter Parker und Mary Jane (MJ) auf der New Yorker Brooklyn Bridge, bei der die Paarungsrituale verschiedener Spinnenarten thematisiert werden. Bei Script-O-Rama findet ihr eine nicht verifizierte Version.

Derzufolge fesselt ein liebestoller Peter MJ mit Spinnweben an die Mauern der Brooklyn Bridge. Nebenher doziert er süffisant über eine Krabbenspinnenart namens Xysticus, deren Männchen die Beine der paarungswilligen Weibchen mit Seidefäden fixieren, bevor es zum Geschlechtsakt kommt. Nach der Lektion in Biologie und Fesselkünsten folgen Peter und MJ ihren achtbeinigen Vorbildern und schlafen miteinander auf einem Pfeiler der Brücke.

Leonardo DiCaprios Spider-Man sollte feuchten Traum bekommen

Laut einem Gespräch des Drehbuchautors David Koepp mit Variety handelte es sich nicht um die einzige anzügliche Szene im Skript. An einer anderen Stelle hat Peter einen feuchten Traum und erwacht in einem Bett voller Spinnweben.

Camerons Spider-Man kam am Ende nicht zustande, unter anderem wegen einer komplizierten Rechtelage. Viele Spidey-Fans hätten den Film sicher gerne gesehen. Aber auch 20 Jahre später scheint das kinderfreundliche MCU Camerons Ideen nicht verwenden zu können. Immerhin benutzt Guardians of the Galaxy 3 das erste Schimpfwort des Marvel-Filmuniversums vor.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.